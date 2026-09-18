Influencer que habría tenido un romance con J Balvin manda mensaje a Valentina Ferrer tras su separación

Después de que la influencer Melanie Pavola asegurara haber tenido un encuentro con J Balvin mientras Valentina Ferrer estaba embarazada de su hijo, la modelo argentina anunció su separación del cantante.

A días de que se hiciera oficial la separación, la propia influencer relacionada con el cantante se pronunció al respecto en redes sociales y lanzó un mensaje dirigido a Valentina Ferrer.

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Melanie Pavola, Valentina Ferrer y J Balvin

¿Quién es Melanie Pavola y qué dijo sobre su supuesto romance con J Balvin?

Melanie Pavola es una modelo y creadora de contenido mexicana originaria de Monterrey, que cuenta con una importante presencia en redes sociales. Su contenido es principalmente de moda, fotografía y estilo de vida y tiene millones de seguidores en Instagram y TikTok.

La influencer se volvió tendencia en agosto de 2026 luego de compartir fotos junto a J Balvin y asegurar que había tenido un encuentro con él en Nueva York, entre 2020 y 2021. Según su versión, en aquel encuentro tuvieron intimidad y posteriormente el cantante le habría revelado que Valentina Ferrer estaba embarazada.

Melanie aseguró que en ese momento desconocía que Valentina estuviera esperando un hijo de J Balvin. Según su relato, después de enterarse decidió retirarse y posteriormente contactó a la modelo argentina para contarle lo sucedido y ofrecerle una disculpa.

“Él me invitó a New York una vez, voy, hacemos el amor y cuando terminamos me dice ‘tengo a Valentina embarazada’, y también ahí en Nueva York; yo agarré mis cosas y me fui” Melanie Pavola

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Así anunció Valentina Ferrer su separación de J Balvin

Valentina Ferrer confirmó el pasado 16 de septiembre que ella y J Balvin decidieron ponerle fin a su relación después de varios años juntos.

La argentina publicó un breve comunicado en historias de Instagram, en el que explicó que ambos decidieron tomar caminos separados. Valentina señaló que se trató de una decisión tomada desde el amor y el respeto, además de destacar que su prioridad continuará siendo el bienestar de su hijo.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados (...) Ha sido una decisión tomada desde el amor, el resprto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a nuestro hijo con todo nuestro amor.” Valentina Ferrer

La modelo no reveló cuáles fueron los motivos que llevaron a la pareja a terminar su relación y tampoco hizo referencia a las versiones sobre una supuesta infidelidad de J Balvin.

Hasta el momento el cantante colombiano no ha emitido un comunicado para explicar su postura sobre la separación.

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Valentina Ferrer anuncia separación de J Balvin / Instagram

¿Melanie Pavola se burló de Valentina Ferrer? Así fue el mensaje que envió la influencer

Un par de días después del anuncio de la separación, Melanie Pavola se pronunció en sus redes sociales y mandó un mensaje dedicado para Veltneina Ferrer.

Fue en una historia de Instagram que subió una imagen del símbolo del movimiento feminista, acompañada del siguiente mensaje:

“Tienen razon... Valentina disculpame estas hermosa y te mereces lo mejor, que Dios te bendiga... solo dije la verdad, a las dos nos mintieron...” Melanie Pavola

La publicación generó opiniones divididas, pues mientras algunos usuarios consideraron que se trataba de una disculpa, otros interpretaron sus palabras como sarcasmo.

Hasta el momento, Valentina Ferrer, la ahora expareja de J Balvin no ha respondido públicamente a las publicaciones de Melanie Pavola.

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