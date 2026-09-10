Taína Pimentel lanza comunicado tras nuevo romance de Lupillo Rivera; ¿hubo infidelidad?: “Da mucha pena”
Taína Pimentel aclaró las fechas en que su relación con Lupillo Rivera terminó luego de que el cantante hablara de un nuevo romance. ¿La engañó?
Luego de que Lupillo Rivera hablara sobre una nueva mujer semanas después de terminar su compromiso con Taína Pimentel, la modelo lanzó un comunicado en redes para aclarar las fechas en las que su relación con el cantante de regional mexicano terminó. ¿Destapa infidelidad? ¡Aquí te contamos!
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¿Cuándo se dio a conocer la separación de Lupillo Rivera y Taína Pimentel?
El pasado 22 de agosto, a través de un comunicado, Taína Pimentel confirmó el fin de su compromiso con Lupillo Rivera, pese a que se había especulado que estarían buscando convertirse en papás.
“Mi relación y compromiso con Lupillo Rivera han llegado a su fin. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones”, se lee en el comunicado. Sin dar a conocer los detalles detrás de su decisión, Pimentel pidió respeto y enalteció los momentos compartidos con el intérprete:
“Me quedo con los momentos vividos (...) Con todo aquello que alguna vez nos hizo felices. Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos”.
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¿Lupillo Rivera comenzó una relación mientras estaba con Taína Pimentel?
En medio de las polémicas que Lupillo Rivera protagoniza en Top Chef VIP, el intérprete de temas como “Sufriendo a solar” y “Sin fortuna” fue captado diciendo que está conociendo a una misteriosa mujer tras la ruptura de su compromiso con Taína Pimentel.
Durante una conversación en el reality de cocina, Rivera confesó que hace tiempo tuvo contacto con “hermosa dama” a quien no pudo conquistar antes debido a su compromiso y por el show, pero cuando su historia con Pimentel terminó, se comenzaron a mandar mensajes en redes sociales.
“Cuando la miré, la conocí, sentí esa energía muy positiva, esa energía perfecta. Tuvimos una noche espectacular, una noche inolvidable. Nos estamos amando locamente, dejando que fluya, dejando a un lado las ideas sociales que existen”.
La confesión por parte del ‘Toro del corrido’ generó diversas especulaciones en redes debido al poco tiempo que ha pasado desde que terminó su compromiso, razón por la que la Taína Pimentel lanzó un comunicado.
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¿Qué dijo Taína Pimentel sobre Lupillo Rivera y su supuesta nueva relación?
Taína Pimentel decidió romper el silencio luego de que una cuenta especializada en realities señalara que su relación con Lupillo Rivera terminó desde abril, afirmaciones que la modelo desmiente completamente.
De acuerdo con la exparticipante de '¿Apostarías por mí?’, su relación se quebró en julio, pero no fue hasta agosto cuando terminó definitivamente, pues todavía seguían existiendo conversaciones y planes de pareja; incluso estaba involucrada en su participación en Top Chef VIP.
“Da mucha pena tener que salir a aclarar situaciones como estas, especialmente cuando he procurado manejar todo con respeto y discreción... Para limpiar la imagen de una persona no es necesario crear una narrativa sobre una historia que no ocurrió de esa manera. He guardado silencio por respeto, pero eso no significa permitir que terceros reescriban una historia que no vivieron”.
Taína Pimenel no mencionó nada sobre una supuesta infidelidad. Sin embargo, su mensaje fue aplaudido por varios internautas, quienes respetaron su decisión de no ahondar más sobre las razones de su ruptura con Lupillo Rivera, quien se mantiene en silencio ante la polémica.
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