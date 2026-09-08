Ninel Conde niega burla vs. Aylín Mujica por la muerte de su hijo en Top Chef VIP; ¡culpa a la producción!

Ninel Conde causó controversia en Top Chef VIP por supuestamente burlarse de Aylín Mujica y del luto que enfrenta por la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez. A raíz de los malos comentarios que ha recibido, la llamada ‘Bombón asesino’ se pronuncia y culpa a la producción del reality. Te contamos los detalles.

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Ninel Conde se disculpa con Aylín Mujica / Redes sociales

¿Ninel Conde se burló de la muerte del hijo de Aylín Mujica en Top Chef VIP?

Para nadie es un secreto que Aylín Mujica sigue sufriendo la muerte de su hijo, Mauro Menéndez, ocurrida el pasado 16 de julio. A pesar del gran dolor que siente, la actriz decidió continuar con las grabaciones de Top Chef VIP.

La cubana mencionó en su momento que Mauro no querría ver cómo su vida se paraliza por el luto, señalando que dedicaría su participación a él. En múltiples episodios del show, se le ha visto mencionarlo y hasta romper en llanto al recordarlo.

Por ello, muchos se molestaron ante la aparente burla que Ninel Conde y Mauricio Garza hicieron sobre este asunto. En una reciente emisión del concurso, Aylín gritó: “Mauro, va por ti. Te estoy escuchando desde el cielo, mi amor”, mientras preparaba su platillo.

Posteriormente, la cámara enfoca a Ninel y Mauricio, quienes se encuentran descansando en un sillón. Se le escucha decir a la actriz: “Panteonera”. Ante esto, Garza se ríe. En tanto que el resto de los presentes los voltea a ver con expresiones serias.

Si bien Conde no mencionó nombres ni nada, muchos consideraron que se estaba “burlando” de Mujica y su duelo, lo que le valió muchas críticas en redes sociales. Desde “insensible” hasta “mala madre” fueron algunos comentarios en su contra.

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Ninel Conde fue señalada por presuntamente haberse burlado de Aylín Mujica / Redes sociales

Ninel Conde aclara si se estaba burlando del duelo de Aylín Mujica

Tras la polémica, Ninel Conde publicó una serie de historias en Instagram para aclarar toda la polémica por su supuesta burla al duelo de Aylín Mujica por la muerte de su hijo. La actriz comenzó diciendo que estaba muy decepcionada de la producción por editar las cosas a su conveniencia.

Aseguró que, en ningún momento, se estaba riendo de la desgracia de Aylín y que su comentario fue por algo que dijo Mauricio Garza en ese momento.

“Estaba viendo yo el programa de Top Chef y vi una escena, la cual se editó de una manera que se saca de contexto una palabra que venía de otra conversación. En la edición parece que, mientras mi compañera Aylín está hablando de la muerte de su hijito… yo decía la palabra ‘panteonera’. Quiero dejar claro que jamás fue dirigido a Aylín y mucho menos a su hijo o a la terrible pérdida que está viviendo. Yo soy madre, sería incapaz de usar esos términos”. Ninel Conde

Explicó que, en ese instante, Garza le estaba contando un chiste y por ello se expresó de esa manera: “Yo estaba platicando con mi compañero Mauricio. Hay un término mexicano: se le dice ‘araña panteonera’ a una situación de una persona que viene mareada. Él dijo una cosa de una araña y yo completé la frase”, puntualizó.

Finalizó reiterando que no se estaba burlando de Aylín y pidió una disculpa pública, destacando que nunca fue su intención que sus palabras fueran “malinterpretadas”.

¿Cómo murió el hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, murió el pasado 16 de julio, durante un viaje a la isla de Barbados. El DJ de profesión tenía 31 años al momento de su inesperado deceso.

Según lo que han comentado allegados y hasta la propia Mujica, el músico tenía una tos que poco a poco se convirtió en una neumonía. Si bien le recomendaron que viajara hasta que terminara de recuperarse, el joven aseguró estar bien y siguió con sus planes.

Estando en Barbados, convulsionó y los doctores le detectaron un coágulo en el pulmón. Aylín mencionó que lo reanimaron en 7 ocasiones. Lastimosamente, no sobrevivió. Osamu, padre del hoy occiso, contó que su hijo tenía una adicción al vape y considera que esto influyó en su muerte.

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