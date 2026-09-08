¿Su papá es Javier Alatorre? El hijo de Fernanda Familiar rompe el silencio: “Hay cosas mucho más importantes”

Uno de los rumores más fuertes que hay en el medio artístico es que uno de los hijos de Fernanda Familiar, el ahora conductor, emprendedor y creador de contenido Santiago Vizl, es hijo del periodista Javier Alatorre. Y ahora que el joven estrenó nueva temporada de su pódcast, por primera vez responde qué opina sobre estos comentarios que han proliferado en redes sociales.

“Influye mucho el fundamento y los cimientos de tu familia, y la mía es extremadamente unida, fuerte. Nunca en la vida me han calado ese tipo de cosas, porque sé quién soy, de dónde vengo, sé quién es mi madre, mi hermana y me basta con eso. Cualquier tipo de comentario me entra y me sale”.

No le afecta que la gente especule. “Que la gente hable. Alguna vez escuché de uno de mis artistas favoritos, Elvis Presley: ‘Que la gente te odie significa que también estás en su cabeza’, y con eso me basta”.

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En redes sociales han surgido comentarios del gran parecido entre Santiago y el periodista. / Archivo TVNotas

¿Santiago Vizl busca aclarar si Javier Alatorre es su papá?

Le preguntamos directamente si le interesa aclarar si Javier Alatorre es su padre, a lo que respondió: “La verdad, creo que hay cosas mucho más importantes en la vida que estar aclarando ese tipo de cosas, por ejemplo, mi proyecto personal. Lo que estoy tratando de hacer hoy en día me define mucho más como ser humano que quién estuvo y quién no en mi vida”.

El joven se encuentra muy emocionado con el éxito que ha tenido su pódcast, La barra de Santiago, y nos contó cómo surgió. “Sale de un momento muy difícil que tuve cuando empezó pandemia. Tuve una vida sin límites, de mucho desastre por todos lados, de incertidumbre y dolor personal. Estaba tirado en cama sin rasurar, gordo, sin el amor propio de cuidarme a mí. No encontraba salida, pero los pilares más importantes de mi vida, que son mi mamá y mi hermana, me ayudaron a salir adelante, gracias a Dios”.

Ahí es donde resaltó la labor de Fernanda Familiar. “Es una mujer muy fuerte, que ha trabajado toda su vida, es mamá soltera. Entonces, ella me decía: ‘Mientras estés fuera de la cama, no me importa si no estás bañado o con los dientes lavados, para mí es un avance, empezar con el pie derecho el día’, y así poco a poco fui agarrando más fuerzas”.

“Me sentaba en salas de espera donde ella trabajaba. Llegaban artistas para hacer promoción y yo les preguntaba si habían vivido cosas parecidas a las mías, cómo habían salido adelante. Gracias a Dios, encontré una respuesta muy parecida a lo que yo estaba viviendo… Y quise armar un espacio donde ellos se sientan cómodos y el público pueda ver algo que les aporte en la vida”.

“Es precioso tener el privilegio de poder preguntarle todos los días a mi mamá. Es mi gran ejemplo. Yo se lo he prometido a ella y a la gente: ‘Yo me voy a romper el lomo para saltar el apellido, para en algún momento sobrepasarlo, no me voy a quedar en llegar a ser igual a ella, quiero ser mucho mejor’”.

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A Fernanda Familiar y Javier Alatorre siempre los ha unido una gran y entrañable amistad / Archivo TVNotas

¿Qué ha dicho Santiago Vizl sobre su depresión?

Sobre el origen de su depresión, señaló: “Yo creo que vacíos, piedritas que estuvieron en mis bolsas y que quise lanzar, y de una u otra manera regresaron a mí. Yo entré en una pelea conmigo mismo de: ‘Por qué me está pasando esto a mí’, en vez de afrontarlo, abrazar estos fantasmas y aprender a cargar con ellos”.

Fue muy importante el apoyo que recibió. “Yo siempre he sido fan del psicólogo… Toda mi vida he estado (con ellos). Es una ayuda para salir adelante y escuchar cosas externas. Tomé antidepresivos, pero ya no, ya me los quitaron”.

En cuanto a los excesos en su vida, le preguntamos si llegó a probar las drogas, a lo que nos respondió: “Yo creo que la palabra ‘excesos’ lo dice por completo. No voy a especificar en qué, pero la definición está más que planteada”.

De sus pláticas, nos compartió: “Soy el único entrevistador que ha hecho llorar a Yordi Rosado. Se abrió como nunca. La primera fue con Kalimba, que me dio la patadita de la suerte. Fue muy generoso”.

Por último, nos confesó que no le pesa que le puedan llamar nepobaby. “Es precioso tener el privilegio de poder preguntarle todos los días a mi mamá. Es mi gran ejemplo. Yo se lo he prometido a ella y a la gente: ‘Yo me voy a romper el lomo para saltar el apellido, para en algún momento sobrepasarlo, no me voy a quedar en llegar a ser igual a ella, quiero ser mucho mejor”.

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Fernanda Familiar y Santiago Vizl / Archivo TVNotas

¿Quién es Santiago Vizl y de qué habla en su pódcast ‘La barra de Santiago’?

Es un pódcast donde explora historias de superación, inteligencia emocional, éxito y trabajo personal.

Ha tenido invitados destacados, entre ellos: Miguel Herrera, Bárbara Mori, Sentidos Opuestos, Yordi Rosado, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez.

Cuenta con un gran alcance, de casi 4 millones de vistas. Actualmente tiene más de 10 mil suscriptores. Se transmite todos los martes por YouTube a las 7 de la noche.

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