Michelle Vieth le contesta contundente a su hijo tras él revelar que, ¿no soporta a su nuera? “Un obstáculo”

Tras revelarte que hay un distanciamiento entre Michelle Vieth y su hijo Leandro, el joven confirmó que llevan alrededor de 1 año sin hablarse; sin embargo, apenas días antes de esta declaración, la actriz sostenía que es una mamá presente y que todo marchaba bien entre ellos.

Nos dijo que la distancia solo se debía a que él vive en otro país: “Mis hijos llevan ya tiempo estudiando en EU”.

Indicó que Leandro ya tiene 21 años y que, como madre, considera importante respetar la independencia y las decisiones de sus hijos: “Cuando uno cumple 18 años se vuelve adulto, y uno, como mamá o papá, solo puede guiarlos. No podemos imponerles nada; tenemos que respetar lo que ellos como adultos están decidiendo”.

De acuerdo con Leandro, el conflicto entre ambos habría comenzado después de que él tomó la decisión de independizarse y vivir con su novia. Además, comentó que su mamá le puso un ultimátum cuando se enteró de dicha situación, y que lo puso a decidir entre ella o su pareja.

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Michelle Vieth asegura que no está distanciada de su hijo / Paco Mancera/Redes sociales

Lo que se sabe sobre el distanciamiento entre Michelle Vieth y su hijo

Una persona cercana a la actriz contó a TVNotas : “Michelle está sufriendo en silencio, pues no tener a uno de sus hijos a su lado le ha costado mucho”.

: “Leandro comenzó de rebelde y ahí empezó el quiebre entre ellos. Él ya no le hacía caso, empezaban a pelear por todo”.

Aseguró que incluso ambos dejaron de seguirse en redes sociales.

“Leandro se iba a quedar a estudiar en México, pero las cosas no fueron así. Los amigos, el amor y la vida que lleva allá (EU) le ganan más que estar con su mamá”.

Michelle Vieth intenta seguir con su vida, pese a todo / Paco Mancera/Redes sociales

¿Qué dijo el hijo de Michelle Vieth sobre el distanciamiento con su mamá?

Reveló que los problemas comenzaron cuando su pareja se mudó con él: “Mi novia vivía en Oklahoma y se mudó conmigo a Dakota del Norte. Celebramos mi cumpleaños, estaba empezando la escuela y todo iba bien, hasta que mi mamá se enteró de que ella estaba viviendo conmigo”.

Le quitó sus cosas: “Entonces, mi mamá tomó un vuelo de noche de CDMX a Dakota del Norte. Rompió, se metió a mi apartamento sin permiso, se robó las llaves del coche, y se robó el coche”.

Asegura que la actriz intentó ‘negociar’ con él: “Me puso opciones: Era ella o mi novia. Si me quedaba con ella (Michelle), iba a pagar la escuela, iba a seguir pagando el departamento, iba a seguir apoyándome. Si escogía a mi novia, mi mamá no iba a tener nada conmigo, me dijo que ya no era su hijo”.

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Al parecer, el distanciamiento entre Michelle Vieth y su hijo se dio por la pareja de este último / Paco Mancera/Redes sociales

¿Cómo es la relación entre Michelle Vieth y su hijo?

Sobre la dinámica con sus hijos, Vieth comentó que tiene una relación muy cercana con ellos y que cuando viaja a EU llega a su casa: “Llego sin avisar, tengo mis llaves, me meto al departamento. Si necesitan algo les hago el desayuno”.

Relató que uno de sus hijos le ha confesado que extraña los pequeños detalles cotidianos, como despertarse y tener listo el desayuno preparado por su mamá: “De repente, Michel me dice: ‘Ay, extraño que en la mañana me cocines y ahora me lo tengo que hacer yo’”.

Para ella, que sus hijos hayan crecido y vivan de manera independiente es parte natural de la vida: “No es como que: ‘Ay, cada quien (por su lado)’, no”

La actriz también explicó que su vida siempre ha estado dividida entre México y Estados Unidos, debido a sus raíces familiares, por lo que para ella la distancia geográfica nunca ha sido un impedimento para mantener unida a su familia:

Michelle Vieth “Tengo 3 casas, una es donde están mis hijos estudiando en la universidad, la otra es aquí en CDMX, y la tercera es en Acapulco... En la pandemia, el hotel se convirtió como en nuestra comuna hippie y cuando vamos a EU es igual”.

Igualmente, compartió que a ella no le dio el famoso síndrome del nido vacío cuando sus hijos mayores decidieron vivir en Estados Unidos:

Michelle Vieth “Eso nunca ha sido un obstáculo ni un impedimento, ni algo que me dé algún síndrome de ninguna clase. Tengo 4 hijos. Creo que hay que ver las cosas por lo que son, finalmente los hijos crecen. En varios episodios (del pódcast donde participa) llevamos especialistas y hablamos justo de este síndrome del nido vacío, queen mi caso aún no me llega, porque además estoy rodeada de niños, tengo más de 10 sobrinos”.

Rechazó que la poca exposición de sus hijos en sus redes sociales sea una señal de que están alejados. Explicó que decidió no seguirlos públicamente ni mostrar constantemente aspectos de su vida por una cuestión de seguridad, aunque aseguró que siempre ha compartido con sus seguidores momentos importantes, como las graduaciones de ambos. “Nunca he seguido a mis hijos por seguridad”.

Además, sostuvo que con sus hijos mayores respeta mucho más su privacidad, a diferencia de los menores, cuyas redes sí supervisa, debido a los peligros que existen en internet. “Al final del día yo soy una mamá presente, una mamá muy honesta”, concluyó.

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