Aylín Mujica se quiebra al recordar a su hijo, Mauro Menéndez, a casi dos meses de su muerte: “Está conmigo”

Han pasado casi dos meses desde la inesperada muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica. Para muchos, la actriz ha sido un ejemplo de fortaleza, ya que, pese al dolor, ha continuado con sus compromisos laborales.

Tras su pérdida, Aylín siguió con las grabaciones de ‘Top Chef VIP’. Fue justamente en una emisión reciente del programa que la celebridad rompió en llanto al recordar a Mauro. Te contamos qué pasó.

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Aylín Mujica y su hijo, Mauro Menéndez, de 31 años / Redes sociales

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez?

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, murió el pasado 16 de julio, a los 31 años. El joven se encontraba de viaje en la isla de Barbados, en el Caribe, cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo con declaraciones de la propia actriz y allegados, Mauro tuvo una gripe que poco a poco se convirtió en neumonía. Debido a que no había terminado de recuperarse por completo, le sugirieron que no viajara hasta que estuviera bien. El DJ de profesión hizo caso omiso, asegurando que ya estaba mucho mejor.

Mientras estaba en la playa con algunos amigos, se desplomó y convulsionó, por lo que fue trasladado al hospital más cercano. Allí le detectaron coágulos de sangre en el pulmón. Mujica comentó en una entrevista que sufrió 7 paros cardíacos. Pese al esfuerzo de los médicos, no pudo sobrevivir.

“Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado… Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’… Siete veces lo revivieron”, expresó.

En su momento, el padre del joven dijo que, a su consideración, la adicción al vape (cigarrillo electrónico) que tenía su hijo influyó en su deceso.

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Aylín Mujica lloró en Top Chef VIP / Redes sociales

Así recordó Aylín Mujica a su hijo Mauro Menéndez en Top Chef VIP

A través de redes sociales, se viralizó el momento en el que Aylín Mujica rompe en llanto al recordar a su hijo. En el video, se puede ver a la actriz platicando con Lupillo Rivera sobre el gran dolor que siente.

También expresó sentirse muy agradecida por todo el apoyo que le han dado sus compañeros y los jueces en estos momentos tan complicados.

“Obviamente nada me va a quitar el dolor que traigo, pero definitivamente estar apapachada, acompañada, hace que el dolor sea menos y que lo pueda cargar mucho mejor, así que (estoy) muy agradecida con todos mis compañeros”. Aylín Mujica

Posteriormente, se muestra a la famosa teniendo una conversación con Ninel Conde, quien le dice que Mauro estará por siempre en su corazón.

“Lo que no quiero es tener este dolor. Su presencia: él está aquí. Me siento un poco descompensada porque no son nervios de competencia, es como un latido”, indicó.

Por supuesto, el resto de sus compañeros no dudó en abrazarla y decirle que, con el tiempo, se podrá sentir más tranquila. En tanto que los internautas le expresaron palabras de consuelo y admiración.

¿Quién era Mauro Menéndez, el hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez, también conocido como ‘Maheez’, fue un DJ profesional y productor musical. Fue producto de la relación entre Aylín Mujica y Osamu Menéndez. Tenía 31 años al momento de su muerte.

Sus padres lo describieron como una persona “maravillosa” y un excelente hijo. En múltiples ocasiones, la propia actriz ha expresado que Mauro era uno de los seres más importantes de su vida.

En tanto que Osamu mencionó que Mauro había pasado gran parte de su infancia con él debido a que Aylín tenía que trabajar en México. Narró que él lo ayudaba en sus proyectos musicales. Igualmente indicó que el joven se llevaba muy bien con su madrastra y medios hermanos.

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