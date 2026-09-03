¿Hijo de Jonathan Meléndez dio detalles desgarradores sobre el asesinato de su familia? Esto revelan sobre el caso

Muchas dudas han surgido en torno al asesinato de Jonathan Meléndez, integrante del grupo ‘Camilo Séptimo’, y de gran parte de su familia. Uno de los temas más comentados ha sido lo que pasó con el hijo sobreviviente.

Recientemente, se dio a conocer si este último daría declaraciones acerca de lo que vio el día del crimen. ¿Dio mayores detalles del trágico multihomicidio? Esto es lo que se sabe.

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Jonathan Meléndez murió el 1 de septiembre / Redes sociales

¿Cómo fue el asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, y su familia?

El pasado 1 de septiembre, las autoridades hallaron cuatro cuerpos en una residencia ubicada en un fraccionamiento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Tras una investigación breve, se confirmó que las víctimas eran:

Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’

La esposa de Meléndez, quien estaba embarazada de cuatro meses.

La hija de tres años de Meléndez.

La niñera

“Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

También se reportó que le habían quitado la vida al perro de la familia. A las pocas horas, se notificó la detención de dos sospechosos: Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’. El primero habría sido quien cometió el crimen contra Jonathan Meléndez y su familia.

El hijo mayor, quien apenas tiene seis años, se salvó gracias a que se escondió debajo de la cama, siendo el único testigo de los hechos. Según lo trascendido, el niño se encontraba junto a la niñera cuando escucharon disparos; esta última habría salido a ver qué pasaba. En tanto que el menor optó por ocultarse.

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¿Qué pasó con el hijo de Jonathan Meléndez? / Redes sociales

Revelan si el hijo de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, dará testimonio del asesinato de su familia

Una nueva actualización sobre el multihomicidio en la residencia de Jonathan Meléndez ha surgido. De acuerdo con lo que se ha reportado, el menor continúa bajo el cuidado de sus familiares, mientras recibe acompañamiento por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Si bien se había especulado que tendría que testificar por ser el único que presenció el hecho, ahora se reporta que no tendría que hacerlo. Hasta el momento, se desconocen más detalles o lo que pasará con él de ahora en adelante.

Muchos internautas han suplicado a las autoridades que no obliguen al menor a dar detalles de lo que vivió el día del crimen. Argumentan que el menor apenas tiene seis años y sufrió una gran pérdida.

Dicen que Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, no testificará / Redes sociales

¿Por qué asesinaron a Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’?

De acuerdo con información de ‘C4 Jiménez’, Jonathan Meléndez y Diego Sebastián, uno de los imputados, eran socios en un negocio de renta de propiedades. Este último acudió a la casa del integrante de ‘Camilo Séptimo’ por unas criptomonedas y el pago de una deuda.

Diego comenzó asesinando a la esposa e hija de Meléndez, aparentemente, como forma de presión para que le pagaran. Al ver que no funcionaba, le quitó la vida al tecladista. Cuando la niñera fue a ver lo que pasaba, le habría disparado en la espalda.

“Lo que han podido establecer las autoridades es que, mientras iba asesinando a las víctimas, él le seguía exigiendo a Jonathan que le dijera dónde estaban las criptomonedas y dónde estaba el dinero que según él quería recuperar”, puntualizó.

Aunque la policía sigue investigando cuál fue la participación de Gerardo en el crimen, mencionó que, al parecer, este testificó que no sabía las intenciones de Diego y que solo era su chófer. También ha surgido la versión de que, presuntamente, Gerardo le consiguió ciertas herramientas al perpetrador, a cambio de una parte del dinero de la deuda.

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