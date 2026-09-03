Filtran VIDEO del funeral de Jonathan Meléndez “Honas”, músico de Camilo séptimo; familiares estarían destrozados

El doloroso asesinato de Jonathan Meléndez “Honas” junto a su familia, ha levantado dudas entre seguidores e internautas. A unas horas del trágico hecho, en redes ya circula un VIDEO del funeral privado de la familia del músico. Seres queridos lo despiden entre lágrimas.

Jonathan Meléndez “Honas” fue asesinado junto a su familia / Redes sociales

¿Por qué asesinaron a Jonathán Meléndez, integrante de Camilo séptimo?

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, conocido como ‘C4 Jiménez’, Diego Sebastián ‘N’, señalado como uno de los presuntos responsables del crimen, habría reconocido que mantenía una sociedad con Jonathan Meléndez, integrante de Camilo séptimo.

Según los datos compartidos por Jiménez, el conflicto entre ambos habría surgido por una deuda de 300 mil pesos relacionada con los negocios de renta de propiedades que compartían.

Al parecer, Diego acudió al domicilio del músico con la intención de hablar sobre un asunto relacionado con criptomonedas y reclamarle el dinero que, presuntamente, Meléndez le debía.

Ante la falta de respuesta por parte del artista, el presunto agresor habría atacado a las demás personas que se encontraban en el inmueble con el objetivo de ejercer presión sobre Jonathan y conseguir que saldara la supuesta deuda:

Lo que han podido establecer las autoridades es que mientras iba asesinando a las víctimas, él le seguía exigiendo a Jonathan que le dijera dónde estaban las criptomonedas y dónde estaba el dinero que según él quería recuperar. C4 Jiménez

La captura de los presuntos implicados se dio rápidamente, gracias a que uno de ellos presentó su identificación a su llegada a la unidad, por lo que fue más fácil para las autoridades poder dar con ellos y evitar una fuga.

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Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo séptimo / Redes sociales

Así es el funeral de Jonathan Hernández, integrante de Camilo séptimo, y de su familia

En redes ha circulado un video en el que se logra observar a los que presuntamente son seres cercanos a Jonathan Hernández, integrante de Camilo séptimo, a las afueras del complejo donde se lleva a cabo su funeral.

Una de las cuentas que mostró presuntamente el interior del funeral, corresponde a "@DRxbrxck”, quien dijo que se encontraba ahí para despedir a su amigo.

Funeral de Jonathan Meléndez / X: "@DRxbrxck”

Desde un comienzo se dijo que sería en un entorno privado y a lo lejos de los medios de comunicación. Tras la entrega de los cuerpos, se destinó una sala en la funeraria de Santa Mónica, en Tlalnepantla, para darle el último adiós al músico y a su familia.

No se sabe quiénes son las personas que aparecen llorando en el video, pero sí aseguran que se trata presuntamente de algún familiar del tecladista.

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🕊️ Dan el último adiós a Jonathan Meléndez "Honas" y a su familia en Tlalnepantla.



Tras confirmarse la entrega de los cuerpos durante la madrugada de este jueves, se llevan a cabo los servicios funerarios del tecladista de Camilo Séptimo y sus familiares.



Iván Montaño pic.twitter.com/PI9GINsdXs — El Heraldo Estado de México (@elheraldoedomex) September 3, 2026

¿Quién era la esposa asesinada de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo séptimo?

Entre las personas que perdieron la vida se encontraba Ana Paula Barragán, esposa de Jonathan Meléndez, de 35 años, quien mantenía un perfil alejado del foco público.

Hasta ahora, no se sabe mucho acerca de la vida personal de Ana Paula. Su cuenta de Instagram reúne más de 700 publicaciones, aunque su perfil permanece privado, por lo que el contenido disponible es limitado. Algunas fotografías de ella y de su familia fueron compartidas por Jonathan Meléndez en sus propias redes sociales.

Aunque se pensaba que su muerte y la de su familia podía estar relacionada a ella, la hipótesis casi se desechó cuando se supo lo de la supuesta deuda económica de Jonathan.

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