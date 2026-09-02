Camilo Séptimo: Tras asesinato de su tecladista, difunden VIDEO del responsable en el edificio del homicidio

Durante la mañana de este 2 de septiembre se dio a conocer el asesinato del tecladista Jonathan Meléndez, fundador y músico de la agrupación Camilo Séptimo. Tras el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, C4 Jiménez difundió un video del presunto responsable ingresando al domicilio del productor musical.

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Camilo Séptimo: Asesinan a tecladista. / Facebook: Camilo séptimo

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo?

A través de un informe oficial de la Fiscalía de Edomex, se informó que se detuvo a 2 presuntos autores del homicidio de 4 personas que fueron privadas de su vida en el Estado de México.

Durante las últimas horas del 1 de septiembre, la policía municipal informó el hallazgo de las víctimas, entre las que se encuentran el músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su empleada doméstica y su hija menor; asimismo, se detalló la presencia de otra menor con vida sin signos de violencia.

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx.



El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

Como resultado de la investigación por parte de las autoridades, los hechos se habrían llevado a cabo por dos personas cerca de las 17:30 y 19:40 horas del 1 de septiembre. Aparentemente, ingresaron al lugar gracias a la relación de confianza que uno de ellos tenía con el tecladista.

Ante la información difundida por las autoridades. C4 Jiménez difundió un video de uno de los presuntos responsables ingresando al lugar de los hechos.

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Camilo Septimo: Asesinan al tecladista y su familia. / Facebook: Camilo séptimo

Difunden video del presunto responsable del asesinato de Jonathan Meléndez

A través de su cuenta de X, C4 Jiménez compartió un breve video en el que se observa al presunto responsable del asesinato de Jonathan Meléndez antes de cometer los hechos. En el clip se ve que se encuentra en el elevador, presuntamente, subiendo hasta el departamento en que vivía el músico.

“Era socio de Jonathan Meléndez Ochoa y amigo de su familia. Ayer subió así hasta su PH… Ahí mató a Jonatan, a su esposa embarazada, a su niña de 3 años y a su trabajadora doméstica. Ya lo tiene detenido con 1 más”, se lee en la publicación.

De acuerdo con C4 Jiménez, los hechos habrían ocurrido tras una discusión entre el tecladista y uno de sus socios. “Al final discutieron y acabó matándolo, con su esposa embarazada, su niña de tres años y su empleada doméstica en su PH”.

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ASI LLEGÓ el ASESINO del TECLADISTA de @CamiloVIImx y SU FAMILIA

Es Diego Sebastián Rosen

Era socio de Jonathan Meléndez Ochoa y amigo de su familia.

Ayer subió así hasta su PH en @GobAtizapan

Ahí mató a Jonatan, a su esposa embarazada, su niña de 3 años y su trabajadora… pic.twitter.com/AAS6K8TwOk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

¿Quiénes son los responsables del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Tras la localización sin vida de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como ‘Jonas’ por su participación en la agrupación Camilo Séptimo, al interior de su departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, las autoridades informaron la detención de dos presuntos responsables.

Uno de ellos fue identificado como Diego Sebastián ‘N’, supuesto socio del productor musical y con quien habría tenido una reunión antes del homicidio múltiple. También fue detenido Gerardo ‘N’, aparentemente cómplice. Ambos se encuentran bajo investigación de las autoridades.

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