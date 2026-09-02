¿Tecladista de Camilo séptimo sabía que lo asesinarían? Lanzó extraño mensaje: “No sabemos cuándo volveremos a vivir”

Tras confirmarse la muerte de Jonathan “Honás” Meléndez, tecladista de Camilo séptimo, un detalle ha salido a la luz en los últimos minutos. Una publicación de la agrupación habría significado “una premonición” de lo que iba a pasar después. ¿Estaba amenazado?

Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo séptimo / Redes sociales

¿Cómo fueron asesinados Jonathan Meléndez, integrante de Camilo séptimo, y su familia?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la noche del martes 1 de septiembre fueron localizadas cuatro personas sin vida. Entre ellas se encontraban Jonathan “Honás” Meléndez, su esposa, quien tenía un embarazo, su hija de tres años y una mujer que trabajaba como empleada doméstica:

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda. Reporte de la Fiscalía

De acuerdo con las primeras indagatorias, el crimen habría ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del pasado 1 de septiembre.

La Fiscalía indicó que dos sujetos presuntamente entraron al domicilio, aparentemente valiéndose del vínculo de confianza que uno de ellos tenía con las víctimas, para así cometer el acto delictivo.

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Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo. / Redes sociales

¿Por qué aseguran que integrante de Camilo séptimo presentía su muerte?

Esta teoría ha surgido en redes sociales durante los últimos minutos, y es que en el perfil de Jonathan “Honás” Meléndez, resaltaba una publicación de hace algunas semanas, en la cual, había un extraño mensaje.

El post correspondía a una de las presentaciones de Camilo séptimo en el Palacio de los deportes, agradeciendo a sus fans por la noche. Lo que llamó la atención para muchos, fueron las siguientes palabras:

No sabemos cuándo volveremos a vivir algo así. Publicación de Camilo séptimo

Cabe señalar que estos rumores o “presentimientos” notados por internautas no significan que la muerte haya estado definida desde ese momento, por lo que para muchos solo es una coincidencia.

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¿En dónde fue asesinado Jonathan “Honás” Meléndez, integrante de Camilo séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y uno de los fundadores de Camilo Séptimo, fue encontrado muerto junto con otras tres personas dentro de su penthouse, localizado en el fraccionamiento Grand Viure, en la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México .

De acuerdo con los primeros reportes policiales, horas antes del homicidio el músico habría comentado a un amigo que se reuniría con un hombre al que se refería como su “socio”.

Asesinan a integrante de Camilo séptimo / FB: Camilo séptimo

Jonathan presuntamente le habría revelado que mantenía algunos conflictos con esta persona y, por precaución, le pidió a su conocido que notificara a las autoridades en caso de que dejara de tener comunicación con él.

Tras su fallecimiento, ya hay dos detenidos, quienes ya están a cargo de las autoridades correspondientes.

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