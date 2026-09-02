¿Influencer Lupita TikTok murió? La verdad detrás del RUMOR falso que circula en redes sociales

El nombre de Lupita TikTok resonó mucho en 2025 tras la muerte de su bebé recién nacida. Ahora, la influencer vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de que empezara a circular información de que, presuntamente, había muerto. Te contamos lo que se sabe hasta el momento del rumor falso.

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Lupita TikTok se hizo viral hace un año por la muerte de su bebé / Redes sociales

¿Quién es Lupita TikTok y qué pasó con su bebé en 2025?

Lupita TikTok, cuyo nombre real es Guadalupe Villalobos, es una creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León. Según se ha reportado, tiene 22 años y tiene una condición médica que la hace ser de talla baja. También se ha especulado que tiene problemas de aprendizaje.

Se hizo popular hace algunos años por sus videos espontáneos. Llegó a trabajar con Adrián Marcelo y mantenía una amistad con la influencer de contenido para adultos Karely.

A finales de 2024, anunció que esperaba a su primer hijo junto a su pareja, Ricardo, también conocido como ‘Sonris Medellín’, quien es 24 años mayor que ella. Desde el principio, muchos criticaron el embarazo, pues, al menos por lo que se podía ver en sus videos, vivían en malas condiciones.

El bebé nació a principios de abril de 2025. Todo parecía ir bien hasta que, a finales de ese mes, se dio a conocer que el menor había sido hospitalizado. Las primeras versiones apuntaban a que, presuntamente, llegó con fiebre y desnutrición, señales de negligencia infantil.

Una supuesta enfermera que atendió al bebé confirmó esta versión. Al final, el menor murió tras 17 días de haber sido hospitalizado. Según se dijo en ese entonces, sufrió un paro cardíaco luego de haber sido declarada con muerte cerebral. Tanto Villalobos como Ricardo siempre negaron haber maltratado a su bebé.

En ese entonces, las autoridades abrieron una carpeta de investigación para dictaminar si realmente hubo una negligencia médica. Poco después, arrestaron a la pareja de Lupita, pero no por la muerte de su bebé, sino porque la policía encontró elementos que apuntaban a que había abusado de una persona con baja capacidad intelectual, quien sería la misma influencer.

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¿Quién es Lupita TikTok? / Redes sociales

Lupita TikTok y el rumor falso de su presunta muerte

El rumor falso de la presunta muerte de Lupita TikTok comenzó cuando un internauta expresó sus condolencias y pidió a la gente no burlarse de ella o de su supuesto fallecimiento.

“¿No ma…que falleció Lupita TikTok? No te pases de ver… Cualquier muerte es lamentable, la verdad, que descanse en su paz”, se lee.

Algunos usuarios sí creyeron la noticia y hasta llegaron a alegrarse, asegurando que la influencer era una “asesina”. No obstante, la gran mayoría detectó que era una noticia falsa. Incluso un usuario dijo haberla visto recientemente en un mercado.

Cabe mencionar que la última publicación de Lupita TikTok data de hace unas horas. Dicho post se trata de un video en el que se le ve bailando un tema de reggaetón, lo que echa por tierra todo lo que se ha dicho sobre su presunto deceso.

El rumor sobre la supuesta muerte de Lupita TikTok / Redes sociales

¿Qué ha pasado con el caso legal del novio de Lupita TikTok?

A los pocos días de la muerte de la hija de Lupita TikTok, el novio de la influencer fue arrestado. De acuerdo con diversos medios, los delitos por los que estaría siendo investigado serían “trata de personas” y “abuso” en agravio de una persona vulnerable.

También se habló de un posible cargo por el deceso de su bebé. Hasta ahora, no se han reportado avances legales. Lo último que se supo es que había sido vinculado a proceso.

En un inicio, Lupita mencionó que estaría apoyando a su pareja. Incluso declaró que planeaban casarse y esperaba que pronto recuperara la libertad. Sin embargo, en los últimos meses ya no ha dicho nada sobre él y solo se ha limitado a hablar sobre sus futuros proyectos profesionales.

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