Lupita TikTok impacta a las redes sociales y presenta a su nuevo novio... ¿tras casarse en la cárcel?

La influencer regiomontana Lupita TikTok volvió a sorprender a sus seguidores, en esta ocasión, no tanto por su contenido viral, si no porque su vida personal tomará un nuevo camino: anunció oficialmente a su nuevo novio. Te contamos de quién se trata.

Lupita TikTok presentó a su nueva pareja / Redes sociales

¿Cómo presentó Lupita TikTok a su nuevo novio?

A través de sus redes sociales Lupita TikTok presentó oficialmente a Maicol García como su nuevo novio, sorprendiendo a miles de seguidores con una serie de fotografías y un video en el que ambos aparecen disfrutando de una cita romántica.

La publicación estuvo acompañada por la frase “ Llegaste en el momento perfecto ”, junto a un corazón. Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron cientos de comentarios de apoyo para la nueva pareja.

Otro de los momentos que más llamó la atención fue la respuesta del propio Maicol García, quien comentó la publicación con un mensaje que confirmó el romance:

“ Te amo Lupita, eres el amor de mi vida ”.

Aunque ninguno de los dos ha revelado cómo inició su historia de amor ni cuánto tiempo llevan saliendo, ambos tomaron la decisión de compartir su romance con internautas.

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¿Quién es Maicol García y a qué se dedica el nuevo novio de Lupita TikTok?

Tras hacerse pública la relación, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién es el hombre que conquistó a Lupita TikTok. Sin embargo, Maicol García mantiene un perfil bastante reservado en redes sociales.

En Instagram utiliza el usuario @realmaicol.777, donde al momento de viralizarse su relación contaba con apenas una docena de publicaciones, poco más de mil 600 seguidores y seguía a poco más de 100.

Las publicaciones disponibles muestran principalmente fotografías personales y algunos videos, aunque recientemente comenzó a compartir imágenes junto a Lupita TikTok.

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Lupita TikTok y su nuevo novio / IG: soylupitatiktokmx

¿Quién es Lupita TikTok y por qué se iba a casar en la cárcel?

Lupita TikTok es una influencer y creadora de contenido de Monterrey, Nuevo León, que se hizo viral gracias a sus videos y su estilo en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram.

Con el paso del tiempo consolidó una comunidad grande de usuarios, tan solo en Instagram, acumula casi 300 mil seguidores.

Muchos recuerdan a Lupita tras el conflicto legal que tuvo con Ricardo “N” (padre de su fallecida hija), quien fuera acusado de violencia familiar, feminicidio y delito equiparable a violación.

Una de las polémicas de la influencer fue cuando aseguró que se casaría con Ricardo, aún cuando él estuviera en la cárcel. Tiempo después, no se confirmó dicho plan .

Además de su actividad como influencer, Lupita ha participado en campañas publicitarias, eventos y diversas colaboraciones con personalidades del mundo digital. Recientemente incursionó en la música.

En 2025, Lupita TikTok se convirtió en madre de una niña. Sin embargo, la menor falleció semanas después de su nacimiento, un hecho que generó controversia.

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