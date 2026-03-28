Lupita TikTok tachada de “prepotente” por su reacción cuando un fan le pidió una foto: “Pero rápido”, VIDEO

Lupita TikTok sigue dando de qué hablar. A casi un año del escándalo por la muerte de su hija, es criticada en redes sociales por la actitud que tuvo con un fanático que le pidió una foto hace poco. Y es que, para muchos, a la influencer ya se le habría “subido la fama” y ahora actúa de forma “prepotente”. Te presentamos el video del ¿incómodo momento?

Lupita TikTok / Redes sociales

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¿Quién es Lupita TikTok y por qué es famosa en redes sociales?

Lupita TikTok es una influencer regiomontana de estatura baja. Comenzó su carrera hace algunos años subiendo contenido relacionado con su estilo de vida. También llegó a colaborar con ‘El Malilla’.

No obstante, su nombre se volvió tendencia en 2025, cuando dio a luz a su hija. En aquel entonces, su embarazo fue muy criticado por varios aspectos, principalmente porque el padre de la bebé era un hombre mucho mayor que ella y que, al menos en lo que se podía ver en sus videos, vivía en condiciones no aptas.

La bebé fue hospitalizada a semanas de haber nacido. Se dijo que, presuntamente, había llegado en condiciones de desnutrición. Lamentablemente, la menor perdió la vida a los pocos días de su ingreso por complicaciones que derivaron en una muerte cerebral.

A la par de eso, Ricardo, pareja de Lupita, fue arrestado por supuestamente haberse aprovechado de una persona con discapacidad mental, quien sería la misma Lupita. Hasta el momento, el caso no ha sido resuelto, en tanto que la creadora de contenido ha dicho que se ha sentido muy dolida por esta situación.

Con el paso del tiempo, la influencer siguió con su vida y se le ha visto en diversos eventos, incluyendo el Ring Royale, celebrado el pasado 15 de marzo. En sus redes sociales, también ha mostrado un cambio drástico en su estilo de vida, pues aparentemente ahora está mejor económicamente.

Lupita TikTok / Redes sociales

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Así fue como Lupita TikTok habría tratado mal a un fan

En los últimos días, se ha viralizado un video de un fan que se encontró a Lupita TikTok en un centro comercial. Con evidente emoción, el joven se le acerca y le pide una foto. Si bien la influencer accedió, le comentó que fuera rápido, ya que tenía cosas que hacer.

“Pero rápido porque tengo prisita” Lupita TikTok

El fanático que subió el material se dijo muy decepcionado y aseguró que “Lupita ya le caía muy mal”. La situación también dio de qué hablar en redes sociales; la gran mayoría la tachó de “prepotente” por su comportamiento, asegurando que esta no sería la primera vez que tiene este tipo de actitudes.

Pese a todo, hubo algunos que la defendieron bajo el argumento de que la celebridad no fue “grosera”, pues hasta se dio el tiempo de “atender a su fan”, pese a la prisa que tenía en ese momento.

¿Qué ha dicho Lupita TikTok sobre las críticas por su presunta actitud prepotente?

Hasta el momento, Lupita TikTok no se ha pronunciado ante las críticas que ha recibido por su presunta actitud prepotente. Tan solo ha usado sus redes sociales para promocionar sus proyectos artísticos, así como colaboraciones con algunos tiktokers.

Cabe destacar que, en el pasado, la influencer ha dicho que sus seguidores eran lo más importante para ella, ya que ellos fueron quienes la ayudaron a alcanzar la fama y se solidarizaron cuando falleció su hija.

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