Integrantes de Camilo Séptimo reaccionan a la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda

La muerte de Jonathan Meléndez, fundador y tecladista de Camilo Séptimo, ha sacudido a la industria musical. Mientras las autoridades investigan el caso, miles de seguidores esperaban una reacción de la agrupación. Sin embargo, la respuesta de la banda ha sido muy distinta a la que muchos imaginaban, generando comentarios y preguntas entre sus fans.

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¿Quién fue Jonathan Meléndez dentro de Camilo Séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como “Honas”, fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo y una pieza clave en la creación de la identidad musical de la agrupación.

Junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez participó en la formación del proyecto en 2013, impulsando una propuesta que mezcló synthpop, rock alternativo y sonidos electrónicos.

Además de desempeñarse como tecladista, también participó como compositor y productor, contribuyendo al desarrollo de canciones que marcaron la trayectoria del grupo.

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Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo séptimo / Redes sociales

¿Cómo hallaron sin vida a Jonathan Meléndez, fundador y tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, fue encontrado sin vida dentro de un inmueble. Junto a él también fueron localizadas su esposa embarazada, su hija de apenas tres años y una trabajadora doméstica.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hallazgo ocurrió luego de que una persona cercana al músico acudiera al domicilio al perder comunicación con él. Según reportes, el artista habría comentado previamente que sostendría una reunión con una persona con la que mantenía diferencias.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que las víctimas presentaban lesiones por arma de fuego. Asimismo, señaló que los hechos habrían ocurrido entre la tarde y noche del 1 de septiembre, por lo que se abrió una investigación para determinar la mecánica exacta del crimen.

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UN SOCIO de HONAS, DETENIDO por ASESINARLO con SU FAMILIA

La @FiscaliaEdomex tiene detenido al socio del tecladista de @CamiloVIImx Jonathan Meléndez Ochoa.

El y otro tipo están acusados de matarlo junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años, y su trabajadora doméstica en… pic.twitter.com/OrcjxNmfu9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

¿Hay detenidos por el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia?

Las investigaciones por el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia avanzaron rápidamente tras el hallazgo, lo que permitió a las autoridades identificar a dos personas presuntamente relacionadas con el caso. Entre ellas se encuentra un hombre que, de acuerdo con los primeros reportes, mantenía una relación profesional con la víctima.

Las autoridades informaron la detención de Diego Sebastián “N”, señalado como presunto socio de Jonathan Meléndez y considerado uno de los principales investigados por el homicidio múltiple ocurrido en el Estado de México.

También fue detenido Gerardo “N”, quien presuntamente habría participado en los hechos. Ambos permanecen bajo investigación mientras las autoridades continúan recabando pruebas para esclarecer el caso que ha causado indignación en redes sociales.

TECLADISTA de @CamiloVIImx y PRODUCTOR MUSICAL, el HOMBRE ASESINADO con SU FAMILIA en @GobAtizapan; ya HAY 2 DETENIDOS

Jonathan Meléndez Ochoa, conocido como Honas, es el hombre asesinado con su esposa y su niña de 3 años en un PH de Zona Esmeralda.@FiscaliaEdomex @SSPCMexico y… pic.twitter.com/7obiWyitzf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

¿Cómo reaccionó Camilo Séptimo a la muerte de Jonathan Meléndez?

En redes sociales, los integrantes de Camilo Séptimo compartieron una emotiva esquela para despedir a su amigo y compañero Jonathan Meléndez. En el mensaje, también recordaron a su esposa, Ana Paula, y a su hija Sofía, quienes fallecieron junto al músico.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa. A su esposa, Ana Paula, y a su hija, Sofía. Vivirán por siempre en nuestros corazones. HONAS, celebramos tu música, tu vida y tu luz. Descansen en paz.” Camilo Séptimo

El mensaje conmovió a miles de seguidores de Camilo Séptimo, quienes inundaron la publicación con comentarios de apoyo y condolencias.

¿Quiénes integran actualmente Camilo Séptimo?

Camilo Séptimo es considerada una de las bandas mexicanas más exitosas dentro del synthpop y la música alternativa. El proyecto nació en la Ciudad de México y rápidamente logró consolidar una sólida base de seguidores.

La agrupación fue creada por Manuel Mendoza, Erik Vázquez y Jonathan Meléndez, quienes impulsaron éxitos como Miénteme, Vicio, Eres y No confíes en mí.

Con el paso de los años, la banda logró presentarse en escenarios de gran importancia como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes, convirtiéndose en una referencia de la escena alternativa mexicana.