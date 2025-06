Cantante de banda ‘La constructiva’ asesinado en su casa; hay un herido grave en el hospital

El fin de semana el regional mexicano se vistió de luto por la muerte del cantante de la banda ‘La constructiva’, Isaac Luna, la madrugada del 1 de junio. El vocalista de la agrupación en Guanajuato. Una noche antes el 31 de mayo, la banda tuvo una presentación y nunca imaginaron que sería la última y que ese día terminaría en una tragedia inesperada para Isaac y otra persona.

Esta lamentable muerte en el regional mexicano se suma a las del vocalista de la banda “Conquistadores de la sierra” el fin de semana en Morelos y la semana pasada de los integrantes de Grupo fugitivos en Tamaulipas.

Banda la constructiva / Redes Sociales

Te puede interesar: Grupo fugitivo: Familiares de detenidos denuncian detención y los defienden: “Trabajan honradamente” VIDEO

¿Cómo murió Isaac Luna, vocalista de la banda ‘La constructiva’ en Guanajuato?

El incidente al interior de la casa de Isaac Luna, cantante de regional mexicano, fue reportado por sus vecinos, quienes alertaron mediante una llamada de emergencias al 911, que escucharon ruidos de una arma de fuego. Los habitantes de la colonia Santa María informaron que había 2 heridos de bala en un domicilio de la calle de Azucena.

Según los primeros reportes, hombres armados entraron a la fuerza a la casa del intérprete guanajuatense y atacaron al músico y el sujeto que le acompañaba, quienes quedaron con heridas de gravedad y los atacantes huyeron del lugar.

Los servicios paramédicos y elementos de Seguridad Pública se movilizaron tan rápido como les fue posible para trasladar a los heridos al centro hospitalario más próximo. Sin embargo, Isaac Luna no sobrevivió y su deceso fue confirmado ya en el hospital. Por otro lado, el hombre que lo acompañaba permanece en estado crítico.

Isaac Luna, vocalista de la ‘Banda la constructiva’, fue asesinado al interior de su propia casa junto a otro hombre que resultó herido / Redes sociales

No te pierdas: Madres de integrantes de Grupo fugitivo rechazan sus muertes: “No encontraron cuerpos”

¿Qué pasó en el último concierto de Isaac Luna, vocalista de la banda ‘La constructiva’ asesinado?

El asesinato de Isaac Luna el 1 de junio se suma a las muertes en el regional mexicano. Banda ‘La constructiva’ se había presentado justo un día antes en el Salón San Juan en Guanajuato.

Mediante una publicación en su página de Facebook anunciaron a sus seguidores la presentación en dicho recinto esa noche: “Hoy nos damos cita en el salón San Juan banda constructiva evento del día de hoy y agradecidos porque hay trabajo”. Más tarde, publicaron una foto con el texto: “Ya estamos listos”.

En redes sociales no hubo reportes de incidentes durante su presentación de algún hecho violento.

Última publicación de ‘Banda la constructiva’ antes de la muerte de su vocalista Isaac Luna / Redes sociales

Échale un ojo: Jorge Gaxiola, cantante del grupo Voz de mando, revela enfermedad que amenaza su carrera y su estilo de vida

¿Quién mato a Isaac Luna, cantante de regional mexicano asesinado en Guanajuato?

Al momento la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya inició las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer el asesinato de Isaac Luna, cantante de banda ‘La constructiva’ este domingo. El lugar del crimen fue acordonado por las autoridades para realizar el levantamiento de evidencias balísticas y otros elementos que puedan arrojar luz sobre el caso. Hasta el momento, no ha habido noticias sobre detenidos o posibles sospechosos del crimen.

La muerte del vocalista de regional mexicano, Isaac Luna, conmocionó a la escena grupera, pues poco se esperaba esta tragedia el 1 de junio, después de su presentación la noche anterior. En redes sociales, otras agrupaciones como la banda ‘Los de la S’ compartieron mensajes de despedida al cantante:

“Nos unimos a la pena que embarga a la familia luna por el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colega Isaac vocalista de Banda la constructiva oficial Dios te Reciba en su gloria!”, expresó la agrupación.

De igual manera, seguidores de la agrupación expresaron sus condolencias en redes: “Anoche me saludaste y quedamos de vernos y me avisan que te me adelantaste amigo. Descansa en paz, amigo Isaac luna y pura constructiva carnal, ánimo banda, mis más sentidas condolencias para su familia y banda”, compartió un usuario.