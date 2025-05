Madres de integrantes de Grupo fugitivo rechazan sus muertes: “No encontraron cuerpos”

Durante la tarde del pasado 29 de mayo, las autoridades de Tamaulipas dieron a conocer que los cinco cuerpos encontrados en un predio de la colonia Aquiles Serdán pertenecen a los integrantes del Grupo fugitivo que desaparecieron el pasado 25 de mayo, tras haber dado una presentación en la colonia Riberas de Rancho Grande, en Reynosa.

“Los integrantes de la agrupación musical fueron privados de su libertad alrededor de las 22:00 horas, del 25 de mayo, cuando se trasladaban a bordo de una camioneta hacia un evento en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas”, detalló la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De acuerdo con reportes oficiales, durante el operativo, se detuvieron a 9 personas como presuntos sospechosos del hecho y se resguardaron 9 armas de fuego, así como dos vehículos.

Grupo fugitivo / Redes sociales

No te pierdas: Grupo Fugitivo: Confirman asesinato de integrantes en Reynosa, VIDEO

¿Cómo reaccionaron las madres de integrantes de Grupo fugitivo ante la confirmación de sus muertes?

Durante una reciente conferencia de prensa, las madres de los integrantes de Grupo fugitivo rechazaron la muerte de sus hijos. La madre del músico de 20 años, Francisco Xavier Vázquez Osorio, aseguró que las autoridades “no les han dicho nada”, por lo que dice no comprender por qué están haciendo público los decesos de sus allegados.

También sostuvo que la versión era falsa, pues la Fiscalía no tiene el ADN para comprobar si los cuerpos hallados son de sus allegados, además de que los detenidos, aparentemente, habrían sido arrestados de manera arbitraria.

Madre de integrante de Grupo fugitivo desaparecido en Reynosa “Ellos (la Fiscalía) con nosotros no se han manifestado. No nos han dicho nada. Están diciendo que nuestros hijos están muertos y no es cierto. No sabemos nada. No encontraron cuerpos. Ellos agarraron. Tienen a 9 personas detenidas. Nosotros seguimos en la búsqueda”

Y agregó: “No saben si es él. No tienen mi ADN. No sabemos. No lo he visto, y a nosotros no nos han dicho nada. Ellos están diciendo que nuestros hijos ya está confirmado que están muertos, y no es cierto. No sabemos nada”, dijo.

Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado ante lo dicho por los familiares de los integrantes de Grupo fugitivo que han sido declarados sin vida. No obstante, recientemente se dijo que los detenidos serían inocentes e incluso habrían sido víctimas de abuso de autoridad.

Te podría interesar: Jorge Gaxiola, cantante del grupo Voz de mando, revela enfermedad que amenaza su carrera y su estilo de vida

Esposa de integrante de Grupo fugitivo le dedica un emotivo mensaje

Por otra parte, la esposa de Víctor Manuel, integrante desaparecido de Grupo fugitivo, publicó un desgarrado mensaje en redes sociales, en el que deja ver que, pese a lo dicho por la Fiscalía, mantiene la esperanza de encontrarlo.

Esposa de integrante desaparecido de Grupo fugitivo “Te encontraremos y no descansaremos hasta encontrarte, mi amor. Tu familia, tus bebés y yo te estamos esperando, corazón. Sé que regresarás con nosotros, lo sé. Gracias por todo, corazón. Gracias por darme unos hijos tan hermosos que están clonados a ti, porque al verlos me dan fuerza para seguir en esto. Ver tus ojitos en ellos es verte a ti en ellos, y ellos me necesitan, y te necesitan. Aquí estaremos juntos como siempre, mi amor”

En otra publicación, manifestó que toda esta situación es muy dolorosa para ella, pero que jamás se rendirá en su búsqueda.

“Dios mío, dame fuerza. Solo quiero encontrarte y que regreses con nosotros, mi amor. Te buscaremos sin parar; regresa con nosotros, mi compañero de vida. Para siempre, así será, mi amor”, manifestó.

Grupo Fugitivo / Redes sociales

¿Quiénes son los integrantes desaparecidos de Grupo fugitivo?

Los cinco integrantes de Grupo fugitivo, quienes rondan entre los 20 y 40 años, desaparecidos se tratan de cuatro músicos y su representante. Estas son sus identidades:

Francisco Xavier Vázquez Osorio - 20 años (integrante de Grupo Fugitivo)

Nemesio Antonio Durán Rodríguez - 40 años (integrante de Grupo Fugitivo)

Livan Edyberto Solís de la Rosa - 27 años (mánager y fotógrafo de Grupo Fugitivo)

Víctor Manuel Garza Cervantes - 21 años (integrante de Grupo Fugitivo)

José Francisco Morales Martínez -23 años (integrante de Grupo Fugitivo)

En medio de toda esta tragedia, se sabe que otro de los vocalistas logró sobrevivir. Se trata de Carlos González, quien se salvó debido a que llegó tarde a la presentación. Al encontrar vacío el lugar, contactó a sus compañeros; cuando vio que no podía contactarlos, regresó a su casa.

Mira: ¿Quién es el integrante de ‘Grupo fugitivo’ sobreviviente del secuestro?