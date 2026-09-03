Asesino de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, revela por qué le quitó la vida, ¿una deuda pendiente?

El pasado 2 de septiembre, se confirmó el asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, a los 38 años, en su residencia en el Estado de México. El responsable no solo le quitó la vida al tecladista, sino también a su esposa embarazada, su hija de tres años, la niñera y hasta a la mascota de la familia.

Como se sabe, se detuvo a los presuntos responsables: Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’. Uno de ellos ya habría aceptado su culpabilidad y habría confesado el motivo del crimen. Te contamos qué dijo.

Checa: Muere actriz de “Soñadoras” y “La rosa de Guadalupe”: ¡Maribel Guardia y David Villalpando reaccionan en redes sociales

Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, murió el 1 de septiembre / Redes sociales

¿Qué dijo el asesino de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, sobre el crimen?

De acuerdo con información otorgada por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como ‘C4 Jiménez’, Diego Sebastián, quien habría sido el perpetrador, habría confirmado que era socio de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’.

Al parecer, el conflicto entre ellos inició por 300 mil pesos y los negocios de renta de propiedades que tenían. Según informó Jiménez, el criminal indicó que había ido a la residencia del músico para hablar sobre unas criptomonedas y el dinero que presuntamente Jonathan le debía.

Al ver la falta de respuesta, Diego habría comenzado a asesinar al resto de los presentes para presionar al artista. Cuando vio que no podría cobrar la deuda, decidió quitarle la vida a Meléndez.

“Lo que han podido establecer las autoridades es que mientras iba asesinando a las víctimas, él le seguía exigiendo a Jonathan que le dijera dónde estaban las criptomonedas y dónde estaba el dinero que según él quería recuperar”. C4 Jiménez

Sobre por qué pudieron localizar a los imputados de forma rápida, reveló que uno de ellos entregó su licencia de conducir al momento de entrar al fraccionamiento donde vivía Jonathan. Esto permitió a las autoridades realizar su detención y evitar una posible fuga.

Mira: ‘La casa de los famosos’ de luto: Exhabitante anuncia muerte de su mamá con triste mensaje: “Por siempre”

🚨Tres horas pasaron entre el reporte de un amigo de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y el ingreso de la policía al departamento en Atizapán, revela el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez).



El asesino, identificado como Diego Sebastián Rosen, exigía 300 mil… pic.twitter.com/v4EgFsjaxa — Azucena Uresti (@azucenau) September 3, 2026

¿Cuál fue la participación de Gerardo ‘N’ en el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia?

Por otro lado, Carlos Jiménez también explicó la participación de Gerardo ‘N’ en el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia. Según mencionó, Gerardo declaró que no sabía las intenciones de Diego Sebastián cuando lo acompañó a la casa del integrante de Camilo Séptimo.

Presuntamente, el hombre expresó que solo era el chofer de Diego. Pese a esto, se ha mencionado que el asesino supuestamente le encargó algunas cosas como cintas y herramientas, explicándole que iría a cobrar una deuda y le daría una parte.

La policía sigue investigando para determinar si realmente Gerardo fue un cómplice activo o una persona que solo estuvo en el lugar equivocado.

En redes sociales, los internautas han exigido a las autoridades que se haga “justicia”. Hasta ahora, no se han reportado más avances en el caso.

Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, fue asesinado por su socio / Redes sociales

¿Cómo fue el asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, y su familia?

Todo ocurrió el pasado 1 de septiembre, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Según el reporte de la Fiscalía, Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija, la niñera y el perro fueron asesinados a sangre fría.

“Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en la extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”, informaron.

El hijo mayor logró salvarse gracias a que se escondió. Se desconoce dónde se encuentra en estos momentos. Por otra parte, se reportó que, previo al crimen, el artista le comentó a un amigo que se vería con un “socio”.

También le advirtió que, en caso de que no pudiera localizarlo después, le hablara a la policía, pues eso sería señal de que algo malo le pasó. Al no poder contactarlo, optó por seguir la instrucción.

Lee: ¿Quién era Elisa Huerta? La influencer mexicana que murió de manera sorpresiva