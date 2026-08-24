¿Qué fue del hijo de Rebecca Jones? Su mejor amiga dice que, ¡puede descansar en paz, él “tiene una vida funcional”!

Ya han pasado 3 años desde la lamentable muerte de Rebecca Jones a causa de un cáncer de ovario. Su partida causó alerta sobre el estado emocional de su único hijo, Max (al que procreó con Alejandro Camacho), pero ahora la productora Ana Celia Urquidi, quien fue la mejor amiga de la actriz, asegura que todo va bien con él.

“Me dejó y le prometí cuidar a su hijo, que ahora vive en Nueva York. Se fue allá hace año y medio. Él es ya un hombre adulto. Es una persona que tiene una vida totalmente funcional y está contento” Ana Celia Urquidi

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Rebecca Jones murió hace 3 años / Archivo TVNotas, IG @la_rebeCCajones y @anaCeliaurquidi

¿Qué ha pasado con Max, hijo de Rebecca Jones, tras la muerte de la actriz?

“A través de su papá, con quien estoy grabando una serie, sé de él. Max sabe que aquí estoy siempre. Se sigue dedicando a la música tras estudiar en EU y Alemania. Es un chico muy movido, habla muy bien inglés”, declaró.

Rebecca Jones “Desde hace muchos años se quería ir a Nueva York. Está en un muy buen momento, después de que su mamá partió. Yo creo que Rebecca puede estar muy feliz, agradecida y en paz, de saber que su hijo está en un muy buen camino”.

Sobre la etapa en que el hijo de Rebecca se estaba encontrando a sí mismo, comentó: “Como todos (los jóvenes). Si alguien me dice que no ha vivido de esa forma, está engañando. Es una parte del ser humano descubrir, probar, investigar... Yo jamás sería capaz de juzgar. Como todos los muchachos, ha sido un chico que ha atravesado momentos complicados”.

En cuanto a cómo Max ha salido adelante anímicamente, afirmó: “Rebecca vivió un proceso. No fue algo inesperado que nos hubiera agarrado de sorpresa. Fue algo que sucedió, la fuimos acompañando. Max estuvo con ella en el hospital, dormía a su lado”.

“Cuando yo llegaba, él decía: ‘Ahorita vengo, voy a salir a darles de comer a mis gatos, a mis pajaritos’, de alguna manera estuvo ahí. Con eso, por más duro que sea, comienzas a procesarlo y a despedirte”, narró.

Él es Max, el hijo de Rebecca Jones / Archivo TVNotas, IG @la_rebeCCajones y @anaCeliaurquidi

Ana Celia y su amistad con la actriz Rebecca Jones

A Ana Celia y Rebecca Jones les unió una amistad de más de 20 años: “Siempre la tengo conmigo. Tengo muchos recuerdos y anécdotas que contar. Si estoy en un set, me viene a la cabeza. Me dejó varias cosas personales y cada vez que me pongo alguna le digo a todos: ‘Esto me lo dio mi hermana’”.

Por último, nos contó: “Tengo un árbol, un palo de Brasil, muy bonito, pero muy grande, que estaba en su casa, ella me lo dejó. Y ese palo de Brasil ha estado floreciendo”. Y nos confesó: “La sueño mucho en viajes, comidas, fiestas, eventos”.

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Ana Celia y Rebecca Jones eran grande amigas / Archivo TVNotas, IG @la_rebeCCajones y @anaCeliaurquidi

La depresión que enfrentó Max, hijo de Rebecca Jones

En marzo de 2023, un amigo cercano a la familia nos dijo:

“Max andaba muy deprimido, y no era para menos. Ver a su mamá cada vez más delicada por el cáncer y que él no encontraba su rumbo, lo tenía mal. Pero gracias a Dios, finalmente decidió poner todo para estar bien, por el amor tan grande que siente por su mamá. De hecho, Rebecca alcanzó a ver el cambio tan positivo de su hijo, pues retomó el trabajo como músico con unas tocadas en la CDMX y en Monterrey. Eso la llenó de muchísima tranquilidad. Él estuvo con su mamá hasta el último día”.

¿Quién es Ana Celia Urquidi, amiga de Rebecca Jones?

Inició su trayectoria en el equipo de producción de telenovelas de Televisa, en los años 80 y 90.

En 1997, junto a Epigmenio Ibarra, se mudó a TV Azteca y creó grandes éxitos como Mirada de mujer y Todo por amor.

Posteriormente, trabajó en proyectos de éxito para Telemundo como: El señor de los cielos, La patrona, Señora Acero y Camelia la tejana, entre otros.

También hizo la producción de la serie Capadocia (2008) para HBO. Después, regresó a TV Azteca para desarrollar proyectos como: Educando a Nina, La hija pródiga y 3 familias.

En 2021 fundó la casa productora Atenea Media. Se encuentra grabando una serie para ViX.

Ella es Ana Celia, amiga de Rebecca Jones / Archivo TVNotas, IG @la_rebeCCajones y @anaCeliaurquidi

¿Quién era y cómo murió Rebecca Jones?

Debutó en 1979 en la obra Salvar a los delfines. Después entró a Bellas Artes y actuó en El coleccionista.

En 1982 entró a la TV con la telenovela El amor nunca muere y tuvo grandes éxitos como Cuna de lobos, Imperio de Cristal, La vida en el espejo, Para volver a amar, Señora Acero y muchas más. La última fue Cabo, en 2022.

Fue productora ejecutiva de películas como Aquí espantan y la telenovela Huracán.

También destacó en teatro.

En febrero de 2018 le detectaron cáncer de ovario tipo 3, e inició quimioterapias.

Para marzo de 2020 el cáncer volvió a su organismo.Tuvo infinidad de recaídas y, tristemente, falleció el 22 de marzo de 2023 a los 65 años.

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