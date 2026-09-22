¿Joy Huerta seguirá sin Jesse? Rompe el silencio, anuncia concierto en solitario y confiesa: “Me muero de miedo”

La incertidumbre sobre el futuro de Jesse & Joy finalmente comenzó a despejarse. Tras el anuncio de Jesse Huerta de poner en pausa su carrera, miles de fans se preguntaron qué ocurriría con el exitoso dueto que ha marcado a varias generaciones.

Ahora, Joy Huerta no solo habló del difícil momento que atraviesa, sino que también confirmó que seguirá adelante con la música. Entre lágrimas, confesó que siente miedo por esta nueva etapa, pero anunció una decisión que emocionó a sus seguidores: ofrecerá su primer concierto sin su hermano en el Auditorio Nacional.

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¿Por qué Jesse Huerta anunció una pausa y qué pasará con Jesse & Joy?

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de Jesse & Joy. Hace unos días, Jesse Huerta informó que hará una pausa en su carrera, un anuncio que inmediatamente despertó dudas sobre el futuro del famoso dúo mexicano.

La decisión generó incertidumbre entre los fans, pues durante más de dos décadas los hermanos han construido una de las carreras más exitosas del pop en español. La noticia incluso provocó especulaciones sobre una posible separación definitiva.

Sin embargo, aunque el guitarrista decidió tomar distancia de los escenarios por un tiempo, todo indica que la historia musical del grupo todavía no ha llegado a su fin y que los compromisos previamente pactados continuarán desarrollándose.

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¿Qué dijo Joy Huerta sobre Jesse antes de anunciar su concierto en solitario?

Antes de emitir un comunicado oficial, Joy Huerta habló con los medios y dejó ver que ella misma atravesaba un momento de incertidumbre. La cantante reconoció que todavía estaba procesando lo ocurrido y no tenía claridad sobre lo que sucedería en los próximos meses.

Durante ese encuentro, la intérprete no pudo contener las lágrimas al hablar del apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores. Visiblemente conmovida, agradeció el acompañamiento que el público le ha brindado incluso en algunos de los momentos más duros de su vida.

Joy Huerta “Yo no tengo palabras para agradecer y ustedes, perdón que llore, es como un poco surreal, pero me han acompañado en duelos grandes, me han acompañado en momentos que ustedes no sabían que yo los necesitaba”

La cantante recordó además el fallecimiento de su padre y cómo la música se convirtió en un refugio emocional. “Me han acompañado en la muerte de mi papá y salir a cantar estas canciones que escribimos juntos, que a veces me están llegando más a mí que al público en estos días”, confesó.

En aquella entrevista, Joy admitió que desconocía si Jesse Huerta estaría presente en el concierto programado para el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, por lo que reconoció sentirse vulnerable ante la situación.

“Muero de miedo pero si el público quiere seguir cantando yo quiero seguir cantando con ustedes”, dijo, en una frase que hoy cobra un significado especial.

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¿Qué anunció Joy Huerta sobre su concierto en el Auditorio Nacional tras la pausa de Jesse?

La incertidumbre terminó este martes cuando Joy Huerta decidió romper el silencio y compartir un emotivo mensaje en el que habló por primera vez sobre esta nueva etapa en su carrera.

La artista reconoció que aún no tiene todas las respuestas sobre lo ocurrido recientemente, pero aseguró que ya tomó una decisión respecto a su futuro profesional y al de las canciones que comparte con sus seguidores.

“Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy completamente honesta, me muero de miedo” Joy Huerta

Posteriormente explicó que no está dispuesta a dejar atrás el legado construido durante más de 21 años junto a su hermano: “Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros. Estas canciones se hicieron parte de sus historias y ustedes se volvieron parte de la mía”, señaló.

La cantante también fue contundente sobre la continuidad del proyecto musical. “Por eso he decidido continuar. Jesse & Joy va a continuar”, afirmó.

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¿Por qué Jesse & Joy se separan? / YT

¿Seguirá existiendo Jesse & Joy pese a la ausencia de Jesse Huerta?

Además del mensaje de tranquilidad para sus seguidores, Joy Huerta confirmó que encabezará su primer concierto en solitario el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La intérprete aseguró que continuará cumpliendo con todas las fechas y compromisos previamente pactados para este año y para 2027, aunque reconoció que todavía desconoce cómo lucirá exactamente esta nueva etapa.

“Voy a salir a entregarles mi voz el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como en todas las fechas y compromisos que ya tenemos previstos para este año y el 2027”, expresó.

Uno de los momentos más emotivos de su mensaje llegó cuando recordó una promesa realizada durante una presentación en Montreal. “En Montreal les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de un futuro reencuentro con su hermano.

Finalmente, Joy reconoció que el miedo sigue presente, pero aseguró que el cariño del público le da fuerzas para seguir adelante. “Tengo miedo, sí. Pero aquí estoy. Y mientras ustedes quieran seguir cantando conmigo, yo voy a seguir cantando con ustedes”, concluyó.