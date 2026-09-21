Alejandra Guzmán actualiza sobre su salud y ¿lanza demanda contra un médico? “Por estar difamando” VIDEO

Alejandra Guzmán se vio obligada a suspender su concierto en Veracruz luego de sufrir un accidente en el que se dislocó la cadera en pleno show. La cantante tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica de emergencia.

Después de unos días, la rockera actualizó sobre su estado de salud y además sorprendió al revelar que habría tomado acciones legales por querer lastimarla. ¿Qué fue lo que dijo Alejandra Guzmán y a quién demandará?

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Alejandra Guzman / Foto: FB/Alejandra Guzmán

¿Cómo fue el accidente de Alejandra Guzmán durante su concierto en Veracruz?

Apenas a unos minutos de que comenzara su presentación en Boca del Río, Veracruz el 19 de septiembre, la cantante sufrió el percante mientras realizaba una coreografía con dos de sus bailarines.

Alejandra realizó un movimiento durante el baile y comenzó a tener dificultades para mantenerse de pie. Sus bailarines tuvieron que acercarse para ayudarla y sostenerla mientras ella intentaba continuar con el espectáculo.

Sin embargo, la cantante no pudo seguir y dijo al público que se había lastimado la cadera. “Perdónenme, pero se me salió la cadera”, expresó.

Alejandra intentó continuar con el show pero su condición y el dolor que estaba teniendo la obligaron incluso a pedir ayuda sobre el escenario. “No sé qué hacer, creo que necesito un doctor. ¿Hay una ambulancia o algo?”, dijo al micrófono.

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#InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus @latinus_us "Perdón, se me salió la cadera": Alejandra Guzmán suspende concierto en Veracruz tras sufrir un accidente. La cantante, también conocida como "La reina del rock", quedó paralizada sobre el escenario tras bailar parte de una de sus coreografías y fue sostenida por sus bailarines; después publicó un comunicado donde confirmó que ya recibió atención médica. #Latinus

¿Cómo está Alejandra Guzmán después del accidente en Veracruz?

Horas después del accidente, la cantante reapareció en un video desde el hospital donde fue atendida y aseguró que se encontraba bien. Incluso, a manera de broma, interpretó frente al personal médico una versión de ‘Cuidado con el corazón’, haciendo referencia a la lesión que sufrió durante el concierto.

Un par de días después, Alejandra Guzmán publicó otro video para actualizar su estado de salud. En las imágenes, la cantante mostró una radiografía y explicó que se encuentra bien y que puede caminar, y se mostró optimista sobre su recuperación.

“Ya descansé, ya se me desinflamó (...) Estoy bien, estoy completa, estoy caminando.” Alejandra Guzmán

La rockera también aseguró que “hay Alejandra para mucho tiempo” y dejó claro que continuará cantando, aunque señaló que tendrá que moderar sus movimientos de baile y sus coreografías para evitar otra lesión.

Asimismo, Alejandra Guzmán agradeció al cuerpo médico que la atendió y a todos sus seguidores por las muestras de cariño, apoyo y preocupación.

“Gracias a todos los doctores. Voy a cantar que es lo que mejor sé hacer, la bailada la voy a tener que dejar más tranquila; pero de que hay Alejandra, hay Alejandra para mucho tiempo.” Alejandra Guzmán

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Alejandra Guzmán / Foto: FB/Alejandra Guzmán

¿Alejandra Guzmán demandará a un médico? Esto dijo tras su accidente

En el mismo video, la cantante mencionó que tomó acciones legales, aunque no contra un médico, sino contra una persona que, según su versión, intentó lastimarla mientras esperaba atención médica después del percance.

Alejandra explicó que esta persona habría intentado moverle la pierna sin la información ni la autorización necesaria y posteriormente habría realizado declaraciones sobre lo ocurrido.

Aunque no reveló la identidad de esta persona, la cantante aseguró que ya interpuso una demanda en su contra por difamación y por, según sus propias palabras, haber intentado lastimarla.

“Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas, entonces ya después llegó un doctor que fue el que me atendió y estaba gracias a Dios ahí en el concierto. No le crean, ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo y lastimádome.” Alejandra Guzmán

Este no es el primer incidente que Alejandra Guzmán ha enfrentado relacionado con su cadera. En 2022, la cantante también sufrió una dislocación después de una caída.

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