¿Alfredo Adame a prisión? Equipo de Manelyk querría demandarlo por sus declaraciones sobre la influencer

Desde hace algunos días, Alfredo Adame ha hecho declaraciones y compartido publicaciones atacando a Manelyk González. Esto, luego de una fuerte discusión entre la creadora de contenido y Rada Mercadante en ‘La granja VIP 2026’.

Si bien se pensó que todo quedaría en redes sociales, se ha reportado que el equipo de González, presuntamente, planea proceder legalmente. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

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Manelyk González está en ‘La granja VIP 2026' / Mezcalent

¿Por qué Alfredo Adame atacó a Manelyk González?

Todo comenzó después de la pelea entre Manelyk González y Rafa Mercadante en ‘La granja VIP 2026’. Durante la primera gala de eliminación, la producción mostró un video en el que Mercadante decía que jamás se fijaría en una mujer que “vende su cuerpo”, haciendo referencia a la influencer.

Como era de esperarse, González lo confrontó y le exigió que no volviera a levantarle falsos. Si bien después el conductor intentó disculparse, ella simplemente dijo que no creía en sus palabras.

Esta situación generó todo un debate en redes sociales. Mientras que algunos consideraban que las declaraciones de Rafa fueron una “falta de respeto”, otros lo defendieron y afirmaron que no “estaba diciendo mentiras”. Los detractores incluso recordaron el pasado de la influencer en ‘Acapulco Shore’.

Entre aquellos que se pronunciaron en contra de Mane estuvo Alfredo Adame, quien funge como crítico en el reality. Llegó a decir que ella tenía una página de contenido para adultos. Luego de que le desmintieran esta información, empezó a hacer publicaciones de la creadora de contenido posando semidesnuda en una revista.

De igual forma, Adame dijo en una entrevista con Gabo Cuevas que le molestaba la forma en la que Mane se hacía “la santurrona”, cuando realmente tiene “mucha cola que le pisen”. El actor sentenció que, a su consideración, la celebridad no era “la reina de los realities”, ya que “no ha ganado nada y no ha hecho nada”.

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Alfredo Adame ataca a Manelyk González / Redes sociales

La demanda presuntamente del equipo de Manelyk vs. Alfredo Adame

A través de su programa en YouTube, el periodista Gabo Cuevas informó que, al parecer, el mejor amigo y equipo de Manelyk planearían interponer una demanda contra Alfredo Adame por los comentarios que ha hecho últimamente sobre ella.

Gabo Cuevas “Sé por ahí que el hermano de Manelyk quiere demandar, imagínese usted, bueno, no es su hermano, es su mejor amigo, quiere demandar a la gente que hable mal de Manelyk, que quiere demandar a Alfredo Adame”.

No dio más detalles sobre el asunto. No obstante, aseguró que es casi seguro que se inicie un proceso legal, probablemente, por daño moral. Hasta el momento, Adame no ha dicho nada sobre esta supuesta información.

No obstante, ya dio de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos defendieron al actor, otros consideran que sería una “exageración” por parte de los allegados a Mane. Incluso recordaron que, en su momento, se le señaló, entre otras cosas, por supuestamente clonar tarjetas.

¿Quién es Manelyk González, participante de ‘La granja VIP 2026’?

Manelyk González Barrera, mejor conocida como Mane González, es una influencer, modelo y actriz mexicana.

Actualmente tiene 37 años.

Se hizo conocida en 2014, cuando entró a ‘Acapulco Shore’, un reality de fiesta.

Participó en muchas temporadas de este reality.

Tras esto, se le vio en otros proyectos como Resistiré, Las estrellas bailan en Hoy y La casa de los famosos Telemundo.

En su momento, se dijo que tenía un romance con un criminal y que estuvo involucrada en un tema de clonación de tarjetas.

Actualmente, se encuentra en ‘La granja VIP 2026’.

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