Alejandra Guzmán: Se le zafó la cadera en pleno show; circula VIDEO de ella en el hospital, ¿cirugía urgente?

Luego de que Kenny recordara a Alejandra Guzmán y su paso por Kenny y los Eléctricos en La granja VIP 2026, la ‘Reina del rock’ acaparó la atención al darse a conocer que se le zafó la cadera en pleno concierto en Veracruz. ¿Tuvo que ser operada de emergencia? ¡Te contamos los detalles!

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Alejandra Guzmán sufre accidente en pleno concierto en Veracruz. / Redes sociales

¿Qué pasó con Alejandra Guzmán durante su concierto en Veracruz?

A casi un año de que se especulara que Alejandra Guzmán había presentado problemas en su columna tras ser operada, la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ y ‘Llama por favor’ vivió un incidente durante su concierto en Boca del Río, Veracruz.

Durante las últimas horas del sábado 19 de septiembre, se comenzó a difundir en redes el momento exacto en que Alejandra Guzmán no pudo continuar con su presentación tras un movimiento en su coreografía que la llevó a presentar dificultades para mantenerse en pie.

Alejandra Guzmán sufre accidente en pleno concierto. / Redes sociales

“Se me zafó la cadera, no sé qué hacer. Creo que necesito un doctor”. Alejandra Guzmán

Mientras integrantes de su equipo la auxiliaban para mantenerse en pie, el personal médico subió al escenario para trasladarla a un hospital, razón por la que el concierto quedó suspendido.

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Así reapareció Alejandra Guzmán tras zafarse la cadera en pleno concierto

Horas después de que Alejandra Guzmán alarmó a sus seguidores tras zafarse su cadera en pleno concierto, la cantante reapareció sentada desde la camilla de un hospital y aseguró que se encontraba fuera de peligro.

“Estábamos tan prendidos, caray. Pero voy a volver muy pronto, gracias, Veracruz. Ya estoy bien”, escribió la cantante junto al video en el que agradece al personal médico y bromea sobre lo ocurrido mientras interpreta ‘Cuidado con el corazón’.

Alejandra Guzmán está fuera de peligro tras safarse la cadera en pleno concierto. / IG: @laguzmanmx

De inmediato, las muestras de afecto por parte de seguidores y colegas no se hicieron esperar; además, aplaudieron su fuerza y resiliencia pese a los desafíos que ha enfrentado. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer son:



“Mi reina, eres un orgullo de resiliencia; estamos muy orgullosos de ti”.

“Gracias a Dios no llegó a más”.

“Grandes batallas has superado; ahora solo es un percance”.

“Tu energía y actitud son un gran ejemplo”.

Cabe señalar que, de acuerdo con lo difundido por Alejandra Guzmán, no tuvo que ser operada de emergencia y se encuentra fuera de peligro tras el susto que vivió arriba del escenario.

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¿Qué pasará con el concierto en Veracruz de Alejandra Guzmán tras ser suspendido?

Poco después de que Alejandra Guzmán fue trasladada al hospital, su equipo lanzó un comunicado en el que detalló que el concierto será reprogramado, aunque aún se desconoce la fecha en que la cantante volverá a subir al escenario.

Comunicado de Alejandra Guzmán tras zafarse la cadera en concierto. / Redes sociales

“Esta fecha, este concierto se quedó en pausa. Así que muy pronto retomamos con toda la fuerza rockera en este lugar”, se lee en el comunicado, donde también se detalló que su cadera ya había sido acomodada y extendió su agradecimiento al doctor Eduardo Arevalo.

Por el momento, Alejandra Guzmán no ha hecho nuevas publicaciones al respecto, pero sus fans agradecen que esté fuera de peligro tras el percance en Veracruz.

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