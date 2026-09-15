‘El piloto de las estrellas’ balconea a Pablo Montero: “No paga”

Raúl Aldana, conocido como ‘El piloto de las estrellas’, recuerda algunas anécdotas con los famosos que ha trasladado: “Empecé a volar a los 18 años, en una aerolínea comercial. Luego, con políticos y después con los artistas. Volando a distintas celebridades fue como empecé a meterme en el medio (artístico) y me ha ido bien. He tenido la gran fortuna de conocer a grandes amigos. Dios me dio esa oportunidad”.

¿Pablo Montero no le pagó al ‘Piloto de las estrellas’? / Redes sociales

¿Por qué acusa a Pablo Montero de no pagar la renta de un avión?

Reveló qué artista le ha quedado mal: “Ahora soy DJ, pero sigo volando al mismo tiempo y emprendiendo. Me gusta rentar y vender aviones. El otro día me habló Pablo Montero para que le rentara un avión el 15 de septiembre, pero luego no paga, mejor le dije que no. Yo con quien pague”.

Montero fue el primer famoso con quien tuvo contacto. “Él me enseñó la fiesta (ríe), pero yo dije: ‘Ya me voy a portar bien’. A Pablo lo conocí en 2016 o 17. Fue como mi bautizo con los medios de comunicación, porque en esa época él estaba en una telenovela y tuvo un tema polémico. Estuve en una rueda de prensa como piloto, exponiendo por qué se había demorado. Es buena persona”.

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Raúl Aldana ‘El piloto de las estrellas’ conviviendo con famosos / Liliana Carpio, cortesía y archivo TVNotas

¿Cómo es la relación de Raúl Aldana ‘El piloto de las estrellas’ y Alejandra Guzmán?

Otra de las celebridades a las que le encanta la fiesta y el rock and roll es Alejandra Guzmán, quien, asegura, hasta le tiró la onda. “Es otro rollo. Muy inteligente. Su vibra me encanta y el tiempo que estuve volando con ella hicimos muy buena química y linda persona”. ¿Hubo besos? “Sí, besa rico. Son de esos vuelos que nunca se olvidan y me trató muy bien. Muy coqueta. Tengo buen recuerdo de ella”.

Habla maravillas de 2 cantantes: “Con Paulina Rubio fuimos a un palenque a Tuxtla Gutiérrez. Muy guapa y linda. Sí paga (ríe)”. Y comentó de Gloria Trevi: “Con ella también volé. Es una persona muy tranquila. Volamos a Guadalajara y la pasé muy bien con ella”.

De Jenni Rivera (†) cuenta: “Súper linda. Las veces que la volé, sin ninguna queja. Siempre fue muy positiva. Me daba consejos y buena vibra”.

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‘El piloto de las estrellas’ y su relación con Pablo Montero y Alejandra Guzmán / Liliana Carpio, cortesía y archivo TVNotas

¿Qué sustos ha tenido Raúl Aldana ‘El piloto de las estrellas’ durante un vuelo?

Ha tenido sobresaltos en el aire: “Varios, por mal tiempo, desviaciones, alguna falla de motor. La aviación es el medio de transporte más seguro en México y en todo el mundo. Yo les digo que no tengan ningún miedo, que viajen siempre tranquilos. Los protocolos de seguridad y las políticas siempre se van a seguir”.

Actualmente, trabaja en una aerolínea privada, pero se da tiempo para todo. El próximo 3 de octubre, será el DJ encargado de abrir el concierto de Marc Anthony en Jardines de México, Morelos.

Aunque pareciera un cambio radical en su carrera, la música fue su primera pasión: “Puestísimo para tocar con Marc. Es un gran artista. Ser DJ me encanta, aparte de volar. Ahorita me tocó la fortuna de poder compartir escenario”.

La música llegó primero a su vida: “Estudié en la G Martell, una escuela de música, desde los 11 años. Cuando me volví piloto y empecé a ser mediático con el tema de los famosos con los que he volado, la misma vida me permitió poder tener contacto con grandes artistas y que me invitaran a ser parte de sus shows. Tuve la oportunidad de aprender y prepararme a muy temprana edad, y ahora, a mis 34 años, puedo regresar a la música y con power y buena vibra”.

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Raúl Aldana ‘El piloto de las estrellas’ inicia carrera como DJ / Liliana Carpio, cortesía y archivo TVNotas

¿Raúl Aldana ‘El piloto de las estrellas’ deja su carrera en la aviación para ser DJ?

¿Qué le gusta más, ser piloto o DJ? “Ser piloto me encanta, porque lo hago desde muy chavo. Es una desconexión, disfrutas y te concentras al 100% en lo que estás haciendo. DJ también, porque la música me hace conectar con la gente”.

“No soy DJ de esos de ahora. Empecé a tocar con acetatos y vinilos. Sé tocar en vivo y he hecho colaboración con Sussie 4, de César Gudiño, en Guadalajara. Es una banda mexicana que me ha jalado y me ha abierto las puertas para tocar en varios eventos. Disfruto las 2 cosas. Ahora, con lo de Marc me pagaron muy bien. ¡Qué presumido! Todo va ‘viento en popa’”.

Finalmente, nos dijo que vienen más eventos en los que lo veremos como DJ: “Voy a estar con Moenia el 31 de octubre, y el 5 de diciembre con Don Omar, en Jardines de México. Se me están abriendo muchas puertas. Le agradezco a la vida y a Dios”.

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