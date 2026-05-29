Frida Sofía inquieta en redes con alarmante mensaje tras rumores de embarazo: “No nací para complacer”

Frida Sofía, tras rumores de embarazo, protagonizó una nueva polémica luego de compartir un video que provocó la preocupación de sus seguidores. ¿Qué le pasó? Esto dijo.

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¿Qué dijo Frida Sofía? El mensaje que llamó la atención de sus fans. / Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores de que Frida Sofía está embarazada?

A inicios de abril, Frida Sofía sorprendió al publicar diversas historias en redes sociales en lo que parece ser una reunión privada entre amigos.

El encuentro, que habría tenido lugar con motivo del cumpleaños de una de sus amigas, donde muestra un ambiente cerrado, con iluminación tenue y decoración discreta, en el que los asistentes conviven de manera cercana.

La actriz Frida Sofía no solo sorprendió por aparecer con un nuevo galán, sino porque en el ángulo y la postura en la que aparece, se percibe una ligera pancita que dio pie a distintas interpretaciones, la principal es un supuesto embarazo.

No obstante, en otra toma del mismo encuentro, difundida posteriormente, su silueta luce distinta, sin ese mismo efecto visual, lo que apunta a que podría tratarse de la posición o del encuadre al momento de grabar. Además, Frida Sofía estaba fumando, acción que no pueden hacer las embarazadas.

En ese mismo fragmento también aparece el mismo hombre detrás de ella, quien se mantiene cercano y en un instante coloca la mano en la zona del abdomen.

Además, sobre el supuesto embarazo de Frida Sofía, Alejandra Guzmán opinó y dijo que “deberíamos preguntarle a Frida porque ayer le marqué, le puse: ‘¿Cuánto tienes?’ No sé, nada más salió un videito y tengo una amiga muy chismosa en la casa que me dijo”.

La intérprete también habló de cómo se imagina en una nueva etapa familiar: “No quiero decir nada, pero la vida sigue y, si voy a ser abuela, voy a ser muy yo. De por sí, soy muy consentidora”.

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La pancita de Frida Sofía que dejó a todos boquiabiertos. / Redes sociales

¿Qué mensaje publicó Frida Sofía en Instagram?

La actriz Frida Sofía, que anteriormente se peleó con Enrique Guzmán, compartió un video en sus redes sociales que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. En la grabación, la hija de Alejandra Guzmán lanzó un mensaje dirigido a las personas que siguen su contenido y habló sobre la manera en que enfrenta las críticas y opiniones que suelen surgir en torno a su vida personal.

“Hola, me llamo Frida Sofía y literal quiero purgar a todo el mundo. Si estás aquí de chismoso, ya sabes qué, yo sé que no me vas a dejar de seguir, pero que te quede claro, aquí no llueve por ti, llueve por mí. Siempre me han dicho loca, loca sí, pendej* jamás”. Frida Sofía.

Además, Frida Sofía también reflexionó sobre las personas que considera negativas en su entorno y la importancia de tomar distancia de ciertas relaciones. “A veces es muy necesario cortar a toda persona, energía o whatever que te causa mierda”, señaló ante la cámara.

La publicación estuvo acompañada por una frase escrita que reforzó el mensaje compartido en el video. “Yo no nací para complacer. Si no les gusta... pregúntate qué haces aquí”, puntualizó la hija de Alejandra Guzmán.

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Frida Sofía publicó este mensaje en redes sociales. / Redes sociales

¿Quién es Frida Sofía?

Frida Sofía Moctezuma Guzmán-Pinal, nacida el 13 de marzo de 1992, es una figura del espectáculo mexicano que se ha desarrollado en distintas áreas como la música, el modelaje, el emprendimiento y la televisión.

Se dio a conocer inicialmente como modelo y personalidad mediática, lo que le permitió construir una presencia pública antes de dar el paso hacia una carrera musical como solista, con la que buscó consolidarse en la industria del entretenimiento.

El debut musical en televisión internacional de Frida Sofía ocurrió en 2019, cuando se presentó como acto principal durante la Gala Anual de la Entrega del Balón de Oro en Los Ángeles, un evento de alcance global que fue seguido por millones de espectadores.

Más adelante, en el 2023, Frida Sofía amplió su proyección en Estados Unidos al convertirse en una de las concursantes principales de la undécima temporada de Mira quién baila, reality de Univision que adapta el formato de Dancing with the Stars para el público latino.

La vida de Frida Sofía ha estado marcada por las polémicas con su mamá, Alejandra Guzmán, y su abuelo, Enrique Guzmán.

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