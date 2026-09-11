Hallan sin vida a “maquillista de las estrellas” tras estar desaparecido, ¿fue un asalto lo que le quitó la vida?

Después de que en junio de este año muriera el maquillista Henry Sarmiento, tras el doble terremoto en Venezuela, otra figura importante dijo adió recienemente.

Hace unas horas se confirmó la muerte de un reconocido maquillista, quien tras haber estado desaparecido, finalmente encontraron su cuerpo. Reportes indican que fue atropellado, otros que fue asaltado. ¿Qué dicen las autoridades?

Hallaron sin vida a maquillista, tras estar desaparecido / Canva

¿A qué maquillista encontraron sin vida recientemente?

La muerte de Jancarlo Coello, reconocido maquillador ecuatoriano de 33 años, ha generado conmoción y también cuestionamientos sobre las circunstancias que rodearon sus últimas horas.

El joven fue localizado sin vida después de haber sido reportado como desaparecido, mientras distintas versiones apuntaron inicialmente a que habría sido víctima de un atropellamiento.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Jancarlo Coello fue visto por última vez durante la madrugada del viernes 4 de septiembre, cuando salió de un departamento ubicado en el sector de Urdesa, en Guayaquil, en Ecuador, aproximadamente a la 01:00 horas. ¿Qué habría pasado después?

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Jancarlo Coello, maquillista que murió / Redes sociales

¿Cómo murió Jancarlo Coello, conocido como “maquilllista de las estrellas”?

Luego de que amigos y familia de Jancarlo Coello perdieran contacto con él, comenzaron las acciones para localizarlo. Horas más tarde surgió la versión de que habría sido atropellado alrededor de las 03:40 horas.

También circularon versiones preliminares que señalaban que el maquillador habría estado desorientado y posiblemente bajo los efectos de alguna sustancia, entre ellas la escopolamina.

No obstante, distintas organizaciones relacionadas a colectivos LGBTQ+, solicitaron esclarecer el caso, pues también se ha manejado que presuntamente habría sido asaltado previo a su desaparición:

Versiones preliminares hablan de escopolamina, posible asalto y un supuesto atropellamiento. Para Runa Sipiy, esa última explicación no puede cerrar el caso sin esclarecer qué ocurrió antes. Exigimos investigación penal, toxicológica y médico-legal integral. IG: silueta_x

Los colectivos señalan que incluso si las autoridades confirman que el fallecimiento ocurrió como consecuencia de un atropellamiento, todavía sería necesario determinar qué sucedió antes del incidente.

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¿Quién era Jancarlo Coello y cómo la despidieron actrices como Erika Vélez?

Jancarlo Coello fue un maquillador profesional ecuatoriano que desarrolló su carrera principalmente en el mundo de la televisión, la publicidad y el entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria tuvo la oportunidad de trabajar detrás de cámaras con presentadores, artistas, modelos y diversas figuras de la televisión ecuatoriana.

Tras conocerse su fallecimiento, varias personalidades utilizaron las redes sociales para compartir fotografías y mensajes de despedida, una de ellas fue la actriz e influencer, Gigi Mieles, quien lo describió como una persona que hacía “ver radiantes a todos”.

Por su parte, la actriz Érika Vélez compartió una fotografía de Coello en un set de televisión y manifestó su tristeza por la forma en que ocurrió su muerte: “ Todavía me cuesta aceptar que no estás, que ya no voy a verte, ni a escuchar tu risa ” escribió la intérprete.

Por ahora, se espera que las autoridades puedan dar más detalles que permitan aclarar lo sucedido, pues alrededor de su muerte ya hay diversas teorías.

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