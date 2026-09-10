Asesino de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue “golpeado y tortur...”, reportan

Una nueva actualización surge en el caso del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de ‘Camilo Séptimo’, y gran parte de su familia. Se reporta que Diego Sebastián ‘N’, quien fue arrestado como supuesto autor del crimen, habría sido agredido desde su detención. Te contamos lo que se sabe.

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Diego Sebastián ‘N’ acusado de matar a Jonathan Meléndez / Redes sociales

¿Por qué Diego Sebastián ‘N’, presuntamente, mató a Jonathan Meléndez, tecladista de ‘Camilo Séptimo’?

El martes 1 de septiembre, Jonathan Meléndez, tecladista de ‘Camilo Séptimo’, su esposa embarazada, su hija, la niñera y hasta el perro fueron asesinados en un penthouse ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

De acuerdo con información de la Fiscalía, las víctimas presentaban heridas causadas por un arma de fuego. El único sobreviviente fue el hijo mayor de seis años. El menor se habría escondido debajo de una cama, por orden de la nana.

Unas horas después de la tragedia, se reportó la detención de Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’. El primero habría sido el autor del crimen. El segundo imputado insistiría en que solo era el chofer de Diego. No obstante, las autoridades ya están investigando para determinar su verdadera participación en los hechos.

Según el periodista C4 Jiménez, Diego y Jonathan eran socios en unos negocios de renta de propiedades. Al parecer, el presunto asesino fue a la casa del tecladista por unas criptomonedas y el cobro de una deuda.

La teoría sugiere que le habría quitado la vida a la esposa e hija de Jonathan para meter presión. Cuando vio que no funcionaba, mató a Jonathan. Posteriormente, al verse descubierto por la nana, también la asesinó. Supuestamente, Jonathan le dijo a un amigo que se reuniría con un “socio” y que llamara a la policía en caso de que ya no pudiera contactarlo, pues sería señal de que algo malo pasó.

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Jonathan Meléndez fue asesinado el 1 de septiembre / Redes sociales

Diego Sebastián ‘N’, presunto asesino de Jonathan Meléndez, fue “golpeado y torturado”, asegura su abogado

En una entrevista reciente, el abogado de Diego Sebastián ‘N’, presunto asesino de Jonathan Meléndez y gran parte de su familia, declaró que su representado estaría en un estado casi catatónico.

Y es que, presuntamente, ha sido víctima de agresiones y torturas desde su detención, por lo que actualmente se encontraría “fuera de sí”.

“Sebastián perdió la cabeza. Nos hemos entrevistado después de la audiencia del sábado y es una persona fuera de sí. Está sufriendo diversas alucinaciones, con una idea errada de la realidad. Lamentablemente, cuando una persona está fuera de sí, por el motivo que sea... Este cuate ha sido golpeado, torturado, desde hace más de seis días, y posiblemente esos golpes también lo están dejando loco. Y realmente, cuando una persona está así, es muy difícil poder explicarle nada”. Abogado de Diego Sebastián N

También comentó que preparar su defensa ha sido complicado. Además de su presunto estado mental, la familia insistiría en usar argumentos poco éticos: “Hay ciertas líneas de defensa que Sebastián y su familia quieren que explotemos, que nosotros, por una cuestión de ética profesional, no estamos dispuestos a hacer. Porque no es lo correcto”, sentenció.

Finalmente, indicó que la detención de su cliente habría sido “ilegal”, ya que hubo ciertas irregularidades: “Todos los elementos que manejamos en la primera audiencia son elementos bastante técnicos, de deficiencias reales de la Fiscalía, sin inventar nada”, resaltó.

“Lo golpearon y torturaron tantas veces que está fuera de sí, como si estuviera loco”; ABOGADO DE DIEGO “N”



🚨Rodrigo Pastrana abogado de Diego “N” presunto MULTIHOMICIDA de la familia del músico de CAMIMO SÉPTIMO dijo que su cliente ha sido golpeado y torturado desde que fue… pic.twitter.com/BI0vGLyFnX — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) September 9, 2026

¿Qué pasó en la audiencia inicial por el asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’?

Por otro lado, el abogado de los familiares de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, aseguró en otra entrevista que lo dicho por la defensa de Diego Sebastián sería mentira. Según su versión, el imputado se notaba “tranquilo” en la audiencia inicial.

Según información de diversos medios, tanto Diego como Gerardo están siendo acusados de los delitos de homicidio calificado, interrupción ilegal del embarazo y maltrato animal. La autoridad habría ordenado prisión preventiva para ambos en lo que siguen las investigaciones.

También se reportó que comenzarán a investigar a la esposa de Diego para esclarecer si tuvo alguna responsabilidad en el crimen.

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