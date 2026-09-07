Despiden a “Nhala”, perrita de Jonathan Meléndez que fue asesinada junto a su familia, en brutal ataque: FOTO

El cruel asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo séptimo, junto a su familia, ha causado indignación y tristeza. Por otro lado, después se confirmó que su perrita, “Nhala”, también fue atacada por el presunto homicida. A días de la tragedia, despiden con desgarrador mensaje a su mascota.

Mascota de Jonathan Meléndez también fue asesinada / Redes sociales

¿Dónde y cuándo fue asesinato Jonathan Meléndez, de Camilo séptimo, junto a su familia?

El pasado 2 de septiembre trascendió el hallazgo de cuatro personas sin vida. Entre los fallecidos se encontraban Jonathan “Honas” Meléndez, integrante de Camilo séptimo; su esposa Ana Paula, quien se encontraba embarazada; la pequeña hija de ambos, de tan solo tres años, y una mujer que laboraba como niñera.

La desgarradora escena fue ubicada en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en un pent house de la “Zona Esmeralda”, para ser exactos.

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda. Reporte de la Fiscalía

Las primeras indagatorias señalan que el multihomicidio presuntamente se habría cometido entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre.

Según los datos proporcionados por la Fiscalía, dos hombres habrían ingresado al inmueble aprovechando, aparentemente, la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas.

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Así despidieron a “Nhala”, perrita de Jonathan Meléndez, que fue asesinada durante ataque

La muerte de “Nhala”, perrita de Jonathan Meléndez, también causó enojo, tristeza y búsqueda de justicia por parte de internautas.

Muchos han estado al pendiente de la situación, pues el maltrato animal también es penado por la ley, por lo que de encontrarlo culpable, podría pasar varios años en prisión, por el hecho de matar a la golden retriever.

Recientemente, el tío de Ana Paula (esposa asesinada de Jonathan Meléndez) fue quien compartió una imagen con los restos de “Nhala”, dedicándole un desgarrador mensaje:

Y quiero que sepan algo muy importante: Ana Paula, mi sobrina, logró unir a su familia de una manera muy especial. Tanto, que Leila, su asistente, también se convirtió en parte de esa familia. Hoy estamos pendientes de todos: del pequeño, de Aleida, de su MASCOTA y de cada detalle. Tío de Ana Paula

En comentarios familiares, amigos y usuarios en redes también despidieron a la cachorrita de apenas un año de edad, deseando que descanse en paz, pero también que se haga justicia.

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¿Quién era Ana Paula, esposa de Jonathan Meléndez, y a qué se dedicaba?

Entre las personas asesinadas se encontraba Ana Paula Barragán, esposa del músico, de 35 años, quien no tenía mucha actividad pública. La mujer perdió la vida junto a su esposo, Jonathan Meléndez; su hija de apenas tres años, y una joven de 21 años que trabajaba en el domicilio.

La información disponible sobre la vida privada de Ana Paula es muy poca, de hecho, su cuenta de Instagram permanece privada, aunque supera las 700 publicaciones.

Por lo pronto, a los presuntos asesinos de Jonathan Meléndez ya se les dictó prisión preventiva, algo que ha sido celebrado recientemente.

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