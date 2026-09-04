Asesinato de Jonathan Meléndez: Filtran FOTOS del funeral de la nana los hijos del integrante de ‘Camilo Séptimo’

México sigue conmocionado por el multihomicidio que les quitó la vida a Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, y a casi todos los miembros de su familia. Entre las víctimas, se encuentra Aleyda Romero, quien era la niñera del hijo sobreviviente.

En redes sociales, han circulado las imágenes del funeral de Romero y muchos colectivos feministas han exigido que “su nombre no sea olvidado”. Te contamos los detalles.

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Aleyda Romero fue una de las víctimas del multihomicidio en Atizapán / Redes sociales

¿Cómo fue que Aleyda Romero le salvó la vida al hijo mayor de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’?

El pasado 1 de septiembre, la policía encontró cuatro cuerpos en un penthouse en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La autoridad confirmó que las víctimas eran Jonathan Meléndez, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años, la niñera y la mascota de la familia.

“Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en la extremidad cefálica. En tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Solo el hijo mayor del tecladista sobrevivió. De acuerdo con lo reportado, Aleyda Romero y el menor se encontraban en una habitación cuando escucharon los disparos. Romero le pidió al pequeño de seis años que se escondiera debajo de la cama y no saliera.

La niñera, quien tenía 21 años, fue a ver lo que estaba pasando. Al notar su presencia, el asesino le disparó en la espalda. A las pocas horas del multihomicidio, la autoridad informó sobre la detención de dos sospechosos, quienes son:

Diego Sebastián ‘N’: Socio de Jonathan Meléndez

Gerardo ‘N’

Se ha dado a conocer que Diego habría sido quien perpetró el crimen por unas criptomonedas y una deuda de miles de dólares. Gerardo ha declarado que solo era el chófer del asesino y desconocía sus intenciones al llevarlo al lugar de los hechos. La policía sigue investigando su verdadera participación en lo ocurrido.

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Jonathan Meléndez murió el 1 de septiembre / Redes sociales

El funeral de Aleyda Romero, niñera de los hijos de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’

A través de redes sociales, han circulado fotos y videos del funeral de Aleyda Romero, la niñera de los hijos de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’. De acuerdo con lo informado en el programa de Nacho Lozano, el evento se realizó a 70 kilómetros del lugar donde se estaba dando el último adiós al tecladista y a los miembros de su familia.

“Los cuerpos del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa e hija de tres años fueron velados en Tlalnepantla, Edomex. A 70 kilómetros de ahí, despidieron a la cuarta víctima, Aleyda Romero, la niñera de los niños”, reportaron.

También se confirmó que un amigo de Jonathan fue quien dio aviso a la policía. Supuestamente, el músico le dijo a esta persona que recibiría a un “socio” en su casa y que le hablara a la autoridad, en caso de que ya no pudiera contactarlo.

“Según versiones extraoficiales, el amigo de Jonathan, a quien pidió que avisara a la policía si no lo contactaba, relató a la Fiscalía que, por la noche, fue al penthouse a buscarlo. Llamó a la puerta acompañado de la seguridad del fraccionamiento. Dice que contestó un hombre, a quien no le reconoció la voz. Salió a pedir ayuda a la policía de Atizapán”. Información del programa de Nacho Lozano

Se mencionó que otra versión apunta a que fue el propio Jonathan quien le abrió la puerta y le dijo que todo estaba bien y no le permitió la entrada. “Pidió ayuda a la seguridad del edificio, pero le dijeron que no podían hacer nada”.

Los cuerpos del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa e hija de tres años fueron velados en Tlalnepantla, Edomex. A 70 kilómetros de ahí, despidieron a la cuarta víctima, Aleyda Romero, la niñera de los niños. Hoy se supo más de detalles del multihomicidio: pic.twitter.com/V6XMrHxAEe — Nacho Lozano (@nacholozano) September 4, 2026

¿Quién era Aleyda Romero, niñera de los hijos de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’?

Según se ha informado, Aleyda Romero tenía 21 años y era originaria de Chalco, otro municipio del Estado de México. Había estudiado la carrera de enfermería y llevaba más de un año trabajando para la familia de Jonathan Meléndez.

Durante la cobertura de su funeral, un familiar de ella declaró: “Es una heroína. Dio la vida por sus niños, que quería muchísimo. A ella la querían mucho”.

También se mencionó que visitaba a sus allegados durante los fines de semana. Sus conocidos la describieron como una persona muy alegre y maravillosa.

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