Tecladista de Camilo Séptimo: Así fueron sus últimos momentos de vida, alertó a un amigo, ¿que moriría?

El multihomicidio que terminó con la vida de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y de su familia es uno de los casos que ha provocado mayor indignación.

Las investigaciones del caso continúan y un nuevo hallazgo podría darle un giro inesperado a la historia, pues todo parece indicar que el músico habría tenido una idea del destino al que podría enfrentarse.

De acuerdo con reportes, Jonathan Meléndez había avisado a uno de sus amigos sobre la reunión que tendría con su socio y, antes de acudir, le hizo una escalofriante petición.

Leer: La canción de Camilo Séptimo que asocian con la muerte de Jonathan Meléndez; ¿predecía su terrible asesinato?

Jonathan Meléndez / Redes sociales

¿Cómo fue la muerte de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza?

El crimen que arrebató la vida del músico y su familia supera cualquier película de terror por la crueldad y la forma en la que se perpetró.

Todo ocurrió la tarde del martes 1 de septiembre en el departamento del músico en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Jonathan, su esposa Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija de 3 años y su trabajadora doméstica fueron asesinados dentro del inmueble.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos habrían ocurrido entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. Jonathan se había reunido con uno de sus socios, con quien presuntamente tenía una deuda económica.

Horas después, las autoridades localizaron cuatro personas sin vida, maniatados y a un menor de 6 años con vida y sin signos de violencia, quien habría sobrevivido al esconderse durante el ataque.

Leer: ¡La regla de tres se cumple! Los tres famosos que murieron en los primeros días de septiembre de 2026

Jonathan Meléndez murió el 1 de septiembre / Redes sociales

¿Cómo van las investigaciones del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia?

Las autoridades investigan como una de las principales líneas un posible conflicto económico. Por el caso fueron detenidos dos hombres: Diego Sebastián ‘N’, señalado como socio de Jonathan y probable autor material del multihomicidio, y Gerardo ‘N’, quien habría sido el conductor del vehículo en el que huyeron.

La mañana del viernes 4 de septiembre, ambos detenidos fueron trasladados al Penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, para continuar con el proceso penal.

La última información señala que fueron imputados por su posible participación en los delitos de homicidio calificado y maltrato animal, por lo que se les cumplimentó la orden de aprehensión.

Leer: Filtran VIDEO del funeral de Jonathan Meléndez “Honas”, músico de Camilo séptimo; familiares estarían destrozados

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨

Trasladan al penal de Barrientos a Diego 'N' y Gerardo 'N', presuntos homicidas de tecladista de Camilo Séptimo y su familia



📺 Los detalles con @paamvillanueva en #MILENIONoticias pic.twitter.com/iFaZV4V3SD — Milenio (@Milenio) September 4, 2026

La alerta que dejó el tecladista de Camilo séptimo a uno de sus amigos: ¿cómo fueron sus últimos momentos de vida?

Según información relacionada con la investigación, el músico ya estaba preocupado por la reunión que iba a sostener con su socio.

Antes de dicho encuentro, Jonathan Meléndez avisó a uno de sus amigos que tendría una reunión complicada y le pidió que estuviera atento a él.

Sin embargo, la parte más escalofriante de su petición fue que el músico le pidió a su amigo que contactara a las autoridades si después de la reunión dejaba de tener noticias suyas.

Horas después de que ocurrieron los hechos, el amigo de Jonathan acudió a su departamento y, al no obtener respuesta, dio aviso a las autoridades. Elementos de seguridad llegaron al lugar alrededor de las 11 de la noche y encontraron la terrible escena.

Mientras las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido, amigos y familiares de Jonathan Meléndez le dieron el último adiós durante su funeral.

Leer: ¿Hijo de Jonathan Meléndez dio detalles desgarradores sobre el asesinato de su familia? Esto revelan sobre el caso