Vocalista de Camilo séptimo “desaparece” tras asesinato de su amigo Jonathan Meléndez “Honas": ¿Qué se sabe?

Horas después del brutal asesinato de Jonathan Meléndez “Honas” y su familia, otro extraño caso inunda las redes sociales, pues ahora su compañero en Camilo séptimo, Manuel Mendoza, está “desaparecido”. ¿Qué pasó exactamente?

Desaparece vocalista de Camilo séptimo tras asesinato de Jonathan Meléndez / Redes sociales y El sol de México

¿Quiénes son los integrantes de la banda Camilo séptimo?

Jonathan Meléndez, conocido artísticamente como “Honas”, fue un músico mexicano que se desempeñaba como tecladista, compositor y productor, y cuya trayectoria estuvo ligada al desarrollo de la agrupación que fundó: Camilo séptimo.

En 2013, Meléndez formó parte de la creación de la banda junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez, músicos con quienes ya tenía una relación profesional debido a su participación previa en diferentes proyectos musicales.

Camilo séptimo es un grupo mexicano caracterizado por combinar géneros como el synthpop, indie rock y música alternativa, consolidándose dentro de la escena musical nacional.

Ha llenado importantes recintos en fechas recientes, tales como el Palacio de los deportes, la Monumental plaza de toros, además de formar parte de festivales de música en todo el país.

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Camilo séptimo, agrupación mexicana / FB: Camilo séptimo

¿Por qué aseguran que el vocalista de Camilo séptimo, Manuel Mendoza, está desaparecido?

Manuel Mendoza es el vocalista de Camilo séptimo, y tras el asesinato de Jonathan Meléndez “Honas”, junto a su familia, muchos comenzaron a esperar alguna respuesta del intérprete.

Lejos de reaccionar de manera directa, internautas captaron que el perfil de Manuel Mendoza en Instagram "@soymanuelcoe” dejó de aparecer en la aplicación, así como en la propia web.

Esto ha desatado cientos de teorías alrededor del caso, mientras algunos sugieren que pudo tratarse de un dolor muy grande, otros creen que tomó la decisión por miedo a represalias de los agresores.

Lo que es cierto es que todo esto solo son teorías, por lo que no se ha confirmado ninguna de estas hipótesis . Mendoza no está desaparecido como tal, solo su perfil ya no está disponible. ¿Qué será?

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Manuel Mendoza, vocalista de Camilo séptimo, desaparece / Redes sociales

¿Por qué Jonathan Meléndez “Honas”, miembro de Camilo séptimo, fue asesinado junto a su esposa?

Los últimos reportes señalan una presunta “deuda económica” de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo séptimo, con un supuesto socio (detenido actualmente) de negocios.

Según información de C4 Jiménez, Diego Sebastián ‘N’, principal acusado de presuntamente cometer el multihomicidio, buscaba obtener un pago de 300 mil pesos, cantidad que presuntamente el músico le debía.

Al no haber recibido ese pago, el agresor habría tomado la decisión de realizar tal acto para forzar a Meléndez a dar dicho dinero:

Lo que han podido establecer las autoridades es que mientras iba asesinando a las víctimas, él le seguía exigiendo a Jonathan que le dijera dónde estaban las criptomonedas y dónde estaba el dinero que según él quería recuperar. C4 Jiménez

Las investigaciones aún continúan, mientras tanto, también en redes preguntan por Ana Paula, esposa de Jonathan Meléndez, y la posibilidad de que también estuviera en este “negocio”.

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