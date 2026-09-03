Muerte del integrante de Camilo Séptimo: Familiar de la nana de su hijo rompe el silencio: “Era inocente”

La agrupación Camilo Séptimo está de luto luego de que se diera a conocer el asesinato del tecladista Jonathan Meléndez, junto a su esposa, su hija menor y su empleada doméstica, Aleyda Romero. Ante la masacre que ha conmovido al mundo de la música, familiares rompen el silencio.

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Jonathan Meléndez fue asesinado junto a su familia y empleada doméstica. / Redes sociales

Cronología por hora del multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán

Durante la mañana del 2 de septiembre, se dio a conocer que el tecladista Jonathan Meléndez había sido privado. Los primeros informes de las autoridades indicaron que la noche del 1 de septiembre se reportó el hallazgo de cuatro personas sin vida en una residencia ubicada en el Estado de México.

Tras las primeras investigaciones, se determinó que las víctimas eran Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija menor y una nana y empleada doméstica. “Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en la extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”, detalló la Fiscalía.

Asimismo, se dio a conocer la detención de dos posibles responsables identificados como Diego Sebastián ‘N’, supuesto socio del productor musical, y Gerardo ‘N', aparente cómplice. Según reportes preliminares, los hechos habrían ocurrido entre 17:30 y 19:40 horas.

Cronología por hora:



17:00 horas: Diego ‘N’ sube al PH.

Diego ‘N’ sube al PH. 20:00 horas: Se hace el primer llamado a C4.

Se hace el primer llamado a C4. 20:30 horas: Amigo de Jonathan Meléndez reporta que lleva 4 horas sin saber de su amigo.

Amigo de Jonathan Meléndez reporta que lleva 4 horas sin saber de su amigo. 21:00 horas: Tocan al PH y alguien responde, pero no se reconoce la voz.

Tocan al PH y alguien responde, pero no se reconoce la voz. 22:00 horas: Se llama a las autoridades correspondientes.

Se llama a las autoridades correspondientes. 23:00 horas: Entra la policía al PH y encuentra a Jonathan Meléndez y sus familiares sin vida. Horas después detienen a Diego ‘N’ y su acompañante.

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Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, fue asesinado en su residencia. / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron los familiares de Aleyda Romero, nana del hijo del tecladista Jonathan Meléndez?

En medio de la conmoción que ha generado el asesinato del tecladista Jonathan Meléndez y su familia, la partida de Aleyda Romero, nana del hijo del integrante de Camilo Séptimo, no es un hecho aislado; tanto usuarios en redes como sus seres queridos han alzado la voz.

En una entrevista difundida por el reportero Fernando Cruz, la tía de Aleyda Romero rompió el silencio ante la masacre en la que su sobrina perdió la vida a los 21 años de edad: “Era una persona muy trabajadora, muy responsable, no era justo para su edad que le haya pasado eso”, señaló y agregó:

“Mi sobrina no merecía morir de esa manera. Era inocente”. Familiares de Aleyda Romero, empleada doméstica.

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‼️MI SOBRINA NO MERECÍA MORIR DE ESA MANERA #ATIZAPAN‼️



🚨Familiares de Aleyda Romero de 21 años de edad y quien trabajaba como empleada doméstica de JONATHAN MELÉNDEZ “HONAS” exigen justicia por el brutal asesinato en #Atizapan #Edomex.



🚨aseguran ella era inocente de todo y… pic.twitter.com/fXN7MzMbVM — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) September 3, 2026

¿Quién era Aleyda Romero, empleada que fue asesinada junto a Jonathan Meléndez y su familia?

Mientras la familia exige que se haga justicia, la comunidad de San Martín Cuautlalpan, Chalco, de donde era originaria la joven, la despide tras haber sido víctima del asesinato en el que también perdió la vida el integrante de Camilo Séptimo.

Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo séptimo / Redes sociales

A través de un comunicado compartido por la página de Obituario San Martín Cuautlalpan, se despidió a Aleyda Romero Victorio, de 21 años, a quien sus familiares llamaban ‘Alexis’, cariñosamente. Mientras las investigaciones siguen su curso y la noticia conmueve al mundo de la música, las despedidas a las víctimas continúan.

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