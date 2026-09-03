La actriz mexicana Mónica Huarte al borde de la muerte durante viaje: ¿Qué le pasó? “Agua en los pulmones”

La actriz mexicana Mónica Huarte, recordada por su participación en cine y televisión, estuvo al borde de la muerte durante un viaje junto a su amiga, en una aventura que terminó de una manera totalmente diferente a la que se esperaba.

La actriz Mónica Huarte / Redes sociales

La actriz Mónica Huarte estuvo al borde de la muerte durante un viaje con su amiga

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, la actriz Mónica Huarte, elenco en 40 y 20 y Señora influencer, contó que en 2017 estuvo a punto de morir.

La intérprete relató que lo que comenzó como una aventura para llegar al campamento base del Monte Everest (la montaña más alta del mundo), terminó con una emergencia médica que obligó a trasladarla en helicóptero a un hospital.

Según dice, una amiga la convenció de ir a vacacionar a aquel lugar, pero durante el recorrido, Huarte comenzó a presentar problemas de salud y su estado se volvió delicado. La situación llegó a tal punto que tuvo que ser evacuada en helicóptero y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

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Mónica Huarte en el Everest / Reforma

¿Por qué Mónica Huarte estuvo al borde de la muerte en su viaje al Monte Everest?

Mónica Huarte contó que la situación se tensó cuando le dijeron que los pulmones se le llenaron de agua, una complicación que sí puede causar la muerte en caso de no atenderse:

Se me llenaron de agua los pulmones. Me bajaron en helicóptero y al hospital. Mónica Huarte

La actriz fue cuestionada sobre alguna consecuencia o malestar de salud que le haya quedado por aquella situación, pero se dijo estar sana:

Aquí estoy, vivita y coleando por suerte, ninguna consecuencia. (...) No sabía que me iba a pasar todo lo que me pasó. Mónica Huarte

Eso sí, Huarte afirma que sí hubo un momento en el que pensó que iba a morir, y aunque se preparó varios meses para la aventura, su cuerpo no reaccionó como esperaba

Pensé en un momento que me iba a petatear. (...) Estuvimos preparándonos meses, pero nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, y creo que íbamos muy rápido. Mónica Huarte

Para suerte de Mónica, ahora solo queda como una curiosa experiencia, pero pudo haber tenido un resultado diferente y hasta trágico.

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¿Quién es Mónica Huarte y en que programas y películas ha participado?

La actriz Mónica Huarte tiene una trayectoria artística de casi tres décadas (y hasta con Cristiano Ronaldo ha colaborado). A lo largo de su carrera ha estado presente en cine, televisión y teatro, además de incursionar como escritora, productora y actriz de doblaje.

Entre sus trabajos en cine más reconocidos se encuentran:



Cansada de besar sapos,

Malos hábitos,

Efectos secundarios,

Casi divas,

Te presento a Laura,

Señora influencer,

Busco novio para mi mujer, entre otros.

En televisión su carrera no ha sido corta, ha formado parte de proyectos como La niñera, 40 y 20 y Real Rob, además de participar en otros proyectos de entretenimiento.

De igual manera, Huarte ha mencionado su amor al teatro, por lo que igual ha participado en montajes como: Mentiras, el musical, Avenida Q, Por amor al arte, entre varias otras.

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