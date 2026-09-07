Tras asesinar al musico de Camilo séptimo y su familia, Diego N fue por tacos, ¡al Charco de las ranas!

Mientras continúan las investigaciones por el asesinato de Jonathan Meléndez, músico y productor vinculado con Camilo Séptimo, han salido a la luz nuevos detalles sobre los movimientos de Diego Sebastián “N” tras abandonar el fraccionamiento donde ocurrió el multihomicidio. Entre los hallazgos destaca una parada inesperada que ahora forma parte de la reconstrucción oficial del caso y que ha causado indignación entre los internautas.

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Muerte Jonathan Meléndez / Redes sociales y canva

¿Qué hizo Diego “N” después del asesinato de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo?

La investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar sigue revelando información clave. De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, Diego Sebastián “N” abandonó el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, después de los hechos.

Según información difundida por AD Noticias, el investigado se trasladó posteriormente a la Ciudad de México con la intención de buscar comida. El sitio al que habría acudido fue El Charco de las Ranas, una conocida taquería ubicada sobre avenida Mixcoac.

Sin embargo, cuando llegó al establecimiento este ya había dejado de operar por esa noche. Tras ello, Diego “N” habría continuado su trayecto hacia la colonia Del Valle. La Fiscalía ya había informado previamente que acudió a “un conocido restaurante”, aunque sin revelar el nombre del lugar.

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¿Cómo reconstruyó la Fiscalía los movimientos de Diego “N” y Gerardo “N”?

Las autoridades lograron reconstruir parte de lo ocurrido gracias a cámaras de videovigilancia, registros de acceso al fraccionamiento, testimonios y distintos indicios obtenidos durante las diligencias.

La investigación señala que a las 17:23 horas ingresó a Grand Viure un automóvil Kia gris conducido por Gerardo “N”, mientras Diego Sebastián “N” viajaba como copiloto. Apenas un minuto más tarde, cámaras internas captaron a Diego dentro de uno de los elevadores del complejo residencial.

De acuerdo con la Fiscalía, Diego mantenía una relación cercana y de confianza con Jonathan Meléndez, situación que presuntamente habría facilitado su acceso al inmueble. Las autoridades sostienen que permaneció en el lugar durante el periodo en el que ocurrieron los asesinatos.

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¿Diego “N” amenazó a testigos antes de escapar de Grand Viure?

La carpeta de investigación también incluye declaraciones que apuntan a presuntas amenazas realizadas durante la salida del fraccionamiento.

Según el testimonio del amigo de Jonathan, Diego Sebastián “N” habría utilizado un arma para obligar al personal de seguridad privada a permitir que el vehículo abandonara el lugar sin ser revisado. Además, presuntamente intimidó a trabajadores del complejo habitacional.

La Fiscalía también integró una amenaza que, según los testimonios recabados, habría lanzado directamente al conocido del músico: “Donde se te ocurra decir que me viste, te voy a matar como a tus amigos”.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados como presuntos responsables del multihomicidio de la familia del tecladista de Camilo Séptimo.

¿Qué pasó en El Charco de las Ranas y por qué el nombre del restaurante causa tanto impacto?

La mención de El Charco de las Ranas llamó especialmente la atención porque se trata del restaurante donde estuvo Paco Stanley antes de ser asesinado el 7 de junio de 1999. El conductor de televisión desayunó en el establecimiento ubicado sobre avenida Revolución y, al salir del lugar rumbo a su camioneta, fue atacado a balazos en uno de los casos criminales más mediáticos de la historia reciente de México.

El homicidio de Paco Stanley marcó a toda una generación y durante años estuvo rodeado de especulaciones, investigaciones y teorías. El caso fue tan impactante que incluso dio origen a documentales, series y numerosos programas especiales que analizaron lo ocurrido aquella mañana a las afueras del restaurante.

Por ello, que ahora El Charco de las Ranas vuelva a aparecer mencionado en una investigación criminal de alto perfil, como la relacionada con el asesinato de Jonathan Meléndez, músico vinculado con Camilo Séptimo, ha generado reacciones entre los internautas. Aunque ambos casos no tienen relación entre sí, el nombre del restaurante inevitablemente remite a uno de los episodios más recordados y controversiales de la crónica policiaca y del espectáculo en México.