Muere Óscar Mario Beteta, a los 70 años, querido periodista y referente de la radio en México

Óscar Mario Beteta, uno de los periodistas más reconocidos de la radio mexicana, murió este miércoles en la Ciudad de México a los 70 años. La noticia se confirmó a través de sus colaboradores y compañeros del gremio periodístico, quienes lamentaron públicamente su fallecimiento en redes sociales.

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¿Cómo se dio a conocer la noticia sobre la muerte de Óscar Mario Beteta?

La muerte de Oscar Mario Beteta fue confirmado la noche de este miércoles a través de un mensaje publicado por el periodista Salvador García.

“Oscar Mario Beteta ha muerto esta noche en el Hospital ABC de Santa Fe, víctima del cáncer a los 70 años de edad”, escribió García, quien lo describió como un referente del periodismo radiofónico.

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¿De qué murió Óscar Mario Beteta y tendrá homenajes o ceremonia de despedida?

De acuerdo con el mensaje de Salvador García, Beteta perdió la vida como consecuencia de un cáncer que padecía desde hace tiempo, según señalaron también sus colaboradores más cercanos.

Por el momento no se han dado a conocer fecha, lugar ni detalles sobre algún homenaje público o ceremonia de despedida en su honor.

Distintas figuras del periodismo mexicano ya comenzaron a expresar sus condolencias en redes sociales; se espera que la familia comparta más información en las próximas horas.

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¿Quién fue Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta Vallejo nació en la Ciudad de México el 13 de enero de 1956 y se consolidó como uno de los comunicadores más influyentes del país.

Estudió Economía en la Universidad Anáhuac y, antes de dedicarse al periodismo, trabajó como corredor de bolsa y directivo en instituciones financieras.

Durante 30 años condujo “En los Tiempos de la Radio” en Grupo Fórmula, y tras su salida en 2024 continuó su carrera en El Heraldo de México hasta prácticamente el final de su vida. A lo largo de su trayectoria recibió distinciones como la Medalla José Vasconcelos y el Premio Nacional de Periodismo.

