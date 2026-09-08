Muere el papá de Ben Affleck; la familia enfrenta otra dolorosa pérdida a tres meses de la partida de su mamá

La familia Affleck atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. Casey Affleck sorprendió al revelar que su padre, Timothy Affleck, murió este año, una noticia que se conoció apenas tres meses después del fallecimiento de su madre, Chris Anne Affleck. La pérdida ha conmovido a los seguidores de Ben Affleck y Casey, quienes en poco tiempo tuvieron que despedirse de las dos figuras más importantes de su vida.

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¿Qué dijo Casey Affleck sobre la muerte de su padre Timothy Affleck?

La noticia sobre la muerte de Timothy “Tim” Byers Affleck, padre de Ben Affleck y Casey Affleck, se dio a conocer durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Venecia, donde el ganador del Oscar habló sobre el difícil momento familiar que atraviesa.

Mientras promocionaba su película Company, Casey dedicó unas palabras a sus padres y reveló públicamente que ambos fallecieron este mismo año. La declaración tomó por sorpresa a muchos asistentes debido a que el deceso de su padre no había sido informado previamente.

“Se la dedico a mis papás porque este año perdí tanto a mi mamá como a mi papá, y eran muy importantes para mí”, expresó el actor. Además, confesó que deseaba mostrarles la cinta:

“Tenía muchas ganas de mostrarles esta película, pero no pude hacerlo. Creo que les hubiera gustado”. Casey Affleck

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¿Cuándo murió el papá de Ben Affleck y qué se sabe de su fallecimiento?

Aunque Casey Affleck confirmó la muerte de Timothy Affleck, evitó compartir detalles específicos sobre cuándo ocurrió el fallecimiento o cuál fue la causa.

Hasta ahora, la familia no ha emitido un comunicado adicional relacionado con el deceso del padre de los actores. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre ceremonias privadas o despedidas familiares.

La noticia ha generado impacto debido a que llega apenas unos meses después de otra pérdida dolorosa para los Affleck. En cuestión de semanas, Ben y Casey tuvieron que despedirse tanto de su madre como de su padre, un duro golpe para la reconocida familia de Hollywood.

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¿Quién fue Timothy Affleck, el padre de Ben Affleck y Casey Affleck?

Timothy Affleck tuvo una vida muy distinta a la fama que alcanzaron sus hijos en el cine. A lo largo de los años desempeñó diversos trabajos, incluyendo labores como mecánico, mesero y otros oficios para sostener a su familia.

Tras divorciarse de Chris Anne Affleck, se mudó a California, mientras que sus hijos permanecieron con su madre en Massachusetts. Con el paso del tiempo enfrentó problemas relacionados con el alcoholismo, una batalla personal que marcó varias etapas de su vida.

Sin embargo, logró rehacer su camino. Ben Affleck habló en distintas ocasiones sobre la recuperación de su padre y el trabajo que realizó ayudando a otras personas que enfrentaban problemas de adicciones. De hecho, en 2020 el actor destacó públicamente que Timothy había alcanzado 30 años de sobriedad, un logro que siempre admiró.

¿Cómo era la relación entre Ben Affleck y su padre Timothy Affleck?

La relación entre Ben Affleck y su padre pasó por momentos complicados, especialmente durante los años en que Timothy enfrentaba problemas de alcoholismo. Aun así, con el paso del tiempo lograron reconstruir el vínculo familiar.

Ben reconoció públicamente que la experiencia de ver la recuperación de su padre le dejó importantes enseñanzas sobre la vida, el perdón y la condición humana. En entrevistas anteriores habló con respeto del esfuerzo que implicó mantenerse sobrio durante décadas.

“Parte de ser adulto es aprender que tus padres son solo personas. No son perfectos. Simplemente hacían lo mejor que podían”, reflexionó el actor en una de sus declaraciones más recordadas sobre la relación con su padre.

¿Qué pasó con la mamá de Ben Affleck y Casey Affleck?

La muerte de Timothy Affleck ocurre apenas tres meses después del fallecimiento de Chris Anne Affleck, madre de los actores, quien murió el 2 de junio de 2026 a los 83 años.

De acuerdo con información difundida por la familia, Chris fue diagnosticada con cáncer de páncreas en diciembre de 2025. Los médicos le habían dado una expectativa de vida de apenas seis meses, pero logró cumplir uno de sus mayores deseos antes de partir.

Según se informó, alcanzó a asistir a la graduación de su nieto Atticus, hijo de Casey Affleck, el 31 de mayo. Dos días después falleció mientras dormía. Posteriormente se reportó que la causa oficial de su muerte fue un paro cardiopulmonar.

Hasta el momento, Ben Affleck no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su padre.