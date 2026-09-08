Muere famoso luchador y guitarrista tras desvanecerse en el ring, tenía 48 años; difunden desgarrador VIDEO

Lamentablemente, los últimos días han estado marcados por la pérdida de diferentes celebridades alrededor del mundo. Una de las más trágicas fue la del tecladista de Camilo Séptimo, quien perdió la vida durante un multihomicidio.

Este fin de semana, se dio a conocer la muerte de un querido luchador, quien además de destacar en el ring, también era guitarrista de una banda de metal. El deportista perdió la vida luego de desvanecerse durante una función de lucha.

¿De quién se trata y qué fue lo que le pasó?

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Muere luchador a los 48 años / Pexels

¿Quién fue el famoso luchador que murió tras una función?

El luchador y guitarrista que murió el pasado fin de semana fue Andrew Williams, conocido en el mundo de la lucha como ‘The butcher’, quien ya había actuado en algunas de las empresas de lucha libre más famosas a nivel mundial.

Además de su trayectoria sobre el ring, Andrew Williams también tenía una faceta musical, pues era guitarrista de una banda de metal. De esta manera, el deportista logró combinar dos de sus grandes pasiones: la lucha libre y la música.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Andrew Williams?

Andrew Williams se presentó el sábado 5 de septiembre en un evento de lucha libre en Pensilvania, donde participó en una lucha en parejas junto a ‘The Blade’.

Durante el encuentro, el luchador recibió un fuerte golpe que provocó que sus piernas cedieran. Al intentar levantarse, volvió a caer sobre el ring, por lo que tuvo que recibir atención médica de emergencia.

La situación fue tan grave que los paramédicos tuvieron que realizarle RCP y utilizar un desfibrilador para intentar reanimarlo. Posteriormente, Andrew Williams fue retirado del lugar en una ambulancia para recibir atención médica.

Un día después, el sitio TMZ informó que Andrew Williams había fallecido a los 48 años.

En redes sociales circulan videos de lo que habría sido esa última presentación en Pensilvania. En las imágenes se ve a Andrew haciendo su entrada hacia el ring en compañía de ‘The blade’, lo que serían sus últimos momentos con vida.

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Andrew Williams / Redes sociales

¿Cómo fue la carrera deportiva y musical de Andrew Williams?

Andrew logró destacar en el ámbito musical y deportivo, específicamente en la lucha libre. El camino para él comenzó en la música.

Fue uno de los integrantes fundadores de Every Time I Die, banda de metalcore que formó en 1998. Durante más de dos décadas se desempeñó como guitarrista del grupo, hasta su separación en 2022.

Después de años de estar involucrado en la música, alrededor de 2014 decidió retomar su sueño de convertirse en luchador profesional y en 2015, cuando tenía 37 años, disputó su primera lucha profesional.

Posteriormente, Williams adoptó el nombre de ‘The butcher’ y formó una reconocida dupla con ‘The blade’. Ambos comenzaron a destacar en el circuito independiente hasta que en 2019, llegaron a All Elite Wrestling (AEW).

Tras la separación de Every Time I Die, Williams continuó ligado a la música. En 2025 participó en el proyecto Atomic Rule, con el que incluso había comenzado a preparar nueva música y tenía contempladas presentaciones para finales de 2026, pero la vida ya tenía otros planes para él.

La música también perdió recientemente a Alezú, cantante mexicana que pintaba para ser una de las mayores promesas de la música en México.

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