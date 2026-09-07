Manager de Farath Coronel explica por qué piden donaciones para el funeral, ¿le robaron todo al vidente?

El viernes 4 de septiembre fue reportado el asesinato de Farath Coronel, excolaborador de ‘Hoy’ y quien se hacía llamar “el Brujo mexicano”.

Hasta el momento, las investigaciones del caso continúan y, en medio de ellas, también surgió una polémica colecta de dinero para cubrir los gastos funerarios del vidente.

La situación provocó fuertes críticas en redes sociales, pues algunos usuarios cuestionaron la finalidad de las contribuciones, mientras que otros se preguntaron qué había ocurrido con la fortuna que Farath aseguraba ganar y quién tendría el control de sus bienes tras su muerte.

Después de varios días, el manager de Farath y su propia madre salieron a explicar qué hay detrás de esta recaudación y por qué necesitan el apoyo económico.

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Farath Coronel

¿Qué se sabe sobre la muerte de Farath Coronel, excolaborador de ‘Hoy’?

Farath Coronel fue asesinado al interior de su domicilio el viernes 4 de septiembre. Su hermana fue quien encontró el cuerpo en una de las recámaras de su casa, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El vidente presentaba heridas provocadas por un arma de fuego.

Por este crimen fue detenido un hombre identificado como Elías ‘N’, quien presuntamente se desempeñaba como escolta de Farath. De acuerdo con los primeros reportes, ambos habrían tenido una fuerte discusión antes del homicidio, por lo que Elías ‘N’ es señalado como el presunto autor material del crimen.

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Farath Coronel, brujo y esoterista mexicano / Redes sociales

Piden apoyo para el funeral de Farath Coronel: ¿qué dijeron?

El fin de semana se llevó a cabo el funeral y entierro de Farath Coronel, en una ceremonia a la que acudieron familiares y amigos cercanos. Lo que llamó la atención fue la ausencia de varias celebridades y personalidades del espectáculo con las que el vidente llegó a relacionarse.

Entre los rostros conocidos que estuvieron presentes únicamente se vio a Jessica Esotérica, con quien, curiosamente, Farath tuvo fuertes diferencias en el pasado, y Aimep3, quien se mostró visiblemente afectada frente al ataúd del vidente.

Sin embargo, la despedida de ‘la Diabla’ estuvo envuelta en polémica, pues después de que se confirmó su muerte, en redes sociales comenzó a circular una petición de dinero para cubrir los gastos funerarios, presuntamente firmada por el equipo de Farath y su familia.

La solicitud generó dudas entre los usuarios, quienes comenzaron a cuestionar por qué era necesario recaudar dinero para su funeral y qué habría ocurrido con los recursos y bienes que Farath había obtenido durante su carrera.

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Funeral de Farath Coronel / Redes sociales

Manager de Farath Coronel responde a las críticas por pedir dinero para su funeral

En distintas transmisiones en vivo, Farath Coronel presumía tener ganancias millonarias e incluso hablaba sobre el dinero que destinaba al pago de sus escoltas.

Cuando surgió la colecta para cubrir los gastos funerarios, aquellas declaraciones fueron retomadas por los usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron por qué era necesario pedir dinero si el propio vidente había asegurado que contaba con millones.

Ante las críticas, el manager de Farath explicó, acompañado por su madre, la razón por la que estaban solicitando apoyo económico.

De acuerdo con su explicación, la situación estaría relacionada con las investigaciones que realizan las autoridades por el asesinato, pues el domicilio de Farath permanece bajo resguardo y, por ello, su familia no tiene acceso a las pertenencias y recursos que se encuentran en el inmueble para disponer de ellos o venderlos.

Asimismo, el representante aseguró que, debido a lo inesperado de la situación, la familia no contaba con dinero disponible o ahorros destinados a cubrir una emergencia de este tipo.

“Las autoridades tienen en éste momento el poder y en su momento toda la facultad para poder tener cerrada toda la casa de Farath Coronel. Todo lo que están especulando que por qué no venden las cosas que tenía, por qué sus cuentas, por qué no sacan dinero... Es muy difícil por la circunstancia, por la premura de todo lo que nos está sucediendo y en fin de semana, es complicado poder sacarlo (el dinero).” Representante de Farath Coronel

Farath Coronel era una figura polémica tanto en televisión como en redes sociales, donde compartía diferentes rituales y contenidos relacionados con sus prácticas con sus seguidores.

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