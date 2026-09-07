¿Lizbeth Rodríguez murió en accidente automovilístico? Circula FALSO rumor tras FOTO viral y ella responde

Las redes sociales se sacudieron el fin de semana, luego de que circulara un rumor falso que señalaba la presunta muerte de Lizbeth Rodríguez, famosa creadora de contenido. Ante esto, la propia influencer rompió el silencio y se dijo molesta por lo compartido. Esta es la verdad de lo sucedido.

¿Lizbeth Rodríguez murió? Circula FALSO rumor / YouTube

¿Cómo surgió el rumor de la FALSA muerte de Lizbeth Rodríguez?

La polémica surgió después de que una imagen mostrara una camioneta negra con las letras “ Exploniendo infieles ” en la carrocería, es decir, el proyecto por el que Lizbeth Rodríguez es asociada desde su participación en Badabun.

En la foto aparece la camioneta tras presuntamente haber sido arrollada por un tren, ya que se encontraba en las vías por donde pasa el transporte.

Esto fue motivo suficiente para que se especulara un percance automovilístico, posteriores heridas y hasta su FALSA muerte. De hecho, en comentarios existían hasta despedidas a la creadora de contenido. ¿Qué pasó después?

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FOTO que comenzó rumor de la muerte de Lizbeth Rodríguez / IG: aztecalaguna

¿Qué dijo Lizbeth Rodríguez sobre el rumor de su FALSA muerte?

La molestia de Lizbeth Rodríguez se hizo presente en redes sociales durante el sábado, ya cuando la noticia sobre su FALSA muerte ya se había difundido en varias plataformas digitales.

La creadora de contenido se molestó y arremetió directamente contra quien inició todo el rumor:

¡Gente, mi abuela está mal del corazón! ¡Por favor tengan tantita madr*! Tal vez para ustedes sea divertido, pero para nuestras familias, NO LO ES! ¡Esta nota es FALSA! Lizbeth Rodríguez

Por tanto, Lizbeth Rodríguez NO murió, tampoco tuvo un accidente automovilístico, el rumor surgió a partir de la fotografía compartida en diferentes grupos de redes sociales. Lizbeth se encuentra bien y ella misma lo confirmó .

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¿Fotografía de la presunta camioneta accidentada de Lizbeth Rodríguez fue hecha con Inteligencia Artificial?

Aseguran que sí, no se tiene reportes de una camioneta accidentada de “ Exponiendo Infieles ” o algo relacionado a Lizbeth Rodríguez.

Se presume que la imagen se creó con inteligencia artificial, ya que algunos notaron que ciertos detalles se encontraban mal, uno de ellos, el impacto de la camioneta que, a pesar de haber sido presuntamente embestida, no tenía muchos daños.

Por ahora, Lizbeth pide que no se haga caso a esta información, pues aunque a ella no le “afecta directamente”, muchas personas cercanas a ella pueden tener un daño al leer este tipo de publicaciones. ¿La creadora de contenido tomará acciones legales?

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