Conductora de televisión anuncia la muerte de su madre EN VIVO y rompe en llanto frente a las cámaras: VIDEO

Hace unos años una estremecedor escena fue protagonizada por la conductora Milagros Leiva, quien se enteró de la muerte de su padre en pleno programa, en un clip que se hizo viral en redes.

Ahora, otro emotivo momento se vivió en plena transmisión en vivo, cuando una conductora rompió en llanto, pues recientemente sufrió la muerte de su madre. Ante esto, varios televidentes se enteraron de la triste noticia durante la emisión. ¿Cómo fue el momento?

Conductora de programa anuncia muerte de su madre EN VIVO / Pixabay

¿Quién es la conductora de televisión que anunció la muerte de su madre EN VIVO?

El regreso de Rosanna Scotto a Good day New York estuvo marcado por un momento emotivo. La presentadora, de 68 años, no pudo contener las lágrimas durante la transmisión del martes 1 de septiembre.

La madre de la presentadora, Marion Scotto, falleció a los 90 años. Cabe señalar que Rosanna dio a conocer la noticia el pasado 26 de agosto mediante una publicación en redes sociales, pero muchos desconocían la información.

Durante su regreso al programa, la periodista volvió a agradecer las palabras de quienes se acercaron a ella durante los días posteriores a la pérdida. Con lágrimas en los ojos, reconoció que cada mensaje y muestra de afecto había significado mucho para ella.

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Rosanna Scotto, conductora que sufrió la muerte de su madre / Redes sociales

¿Cómo anunció Rosanna Scotto la muerte de su madre?

El momento que ya es viral comenzó cuando, durante la emisión del programa, se escuchó de fondo la canción “Raindrops keep fallin’ on my head, interpretada por B.J. Thomas, fue ahí que Rosanna Scotto se rompió.

El tema despertó en la periodista recuerdos de sus padres y provocó que su voz se entrecortara mientras intentaba continuar con el programa:

Lo siento, lo siento. Esta canción me recuerda a mis padres. De todos modos, muchas gracias por todos los comentarios y mensajes de texto y lo que sea. Rosanna Scotto

Dan Bowens, copresentador de Good day New York, expresó sus condolencias:

Rosanna, tienes nuestras más profundas condolencias de parte de todos nosotros aquí en Fox 5 y de todos nuestros espectadores. Dan Bowens

El programa continuó de manera regular, generando consternación entre la audiencia que no conocía el momento por el que pasaba Rosanna.

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¿Quién es Rosanna Scotto?

Rosanna Scotto es una periodista y presentadora de televisión estadounidense, reconocida principalmente por su trayectoria en FOX 5 New York y por ser una de las figuras principales del matutino Good day New York.

A principios de la década de 1980 se incorporó como reportera a WABC-TV. Participó en Good morning New York, programa que posteriormente se convertiría en Live with Regis and Kathie Lee. Más adelante trabajó en Eyewitness News de la misma cadena.

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