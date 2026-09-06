¿Valeria Marín tuvo romance con un futbolista? Revela que un jugador europeo le escribió, ¿Piqué eres tú?

Luego de que Valeria Marín se despidiera de TUDN tras siete años, la conductora de deportes se sinceró sobre una de las anécdotas “románticas” que vivió con un futbolista e incluso conoce Julián Gil. ¿Tuvo una cita? ¡Te contamos los detalles!

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Valeria Marín hace fuerte revelación. / Redes sociales

¿Por qué Valeria Marín renunció a TUDN?

Fue el 13 de agosto cuando Valeria Marín sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de TUDN a través de sus redes sociales. Debido a que la presentadora no reveló las razones detrás de su decisión, los rumores no se hicieron esperar.

“Dicen que todo en la vida son ciclos, y hoy, decido que después de siete años inolvidables, el mío en TUDN llega a su fin”, colocó Marín en su cuenta personal de Instagram junto a una serie de fotografías de los momentos que compartió en TUDN.

En su publicación, Valeria Marín aseguró estar agradecida con Televisa y TUDN; sin embargo, en redes se comenzó a especular que su salida se debía a posibles problemas con su pareja e incluso se habló de un supuesto triángulo amoroso, versiones que fueron desmentidas por Julián Gil y Valeria Marín.

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Valeria Marín queda fuera de TUDN / Instagram

¿Valeria Marín tuvo un romance con un futbolista antes de salir de TUDN?

En medio de los dimes y diretes que causó la salida de Valeria Marín de TUDN, la conductora acudió al podcast ‘Sabor a futbol’, en donde fue cuestionada sobre un posible romance con un futbolista.

Marín sorprendió al confesar que en una ocasión un jugador de la selección sí llegó a escribirle, pero nunca se concretó nada. Además, no reveló la identidad de la persona a la que se refería en su anécdota, pero sí dio algunos detalles.

“Una vez me escribió uno, no voy a decir quién. Selección y todo, o sea, era europeo. En Qatar fuimos a un partido de esa selección y estábamos con la novia y la exesposa ahí al lado y volteaba y le decía a Juli: ‘Yo podría estar ahí y estoy aquí’. Literalmente, lo veía jugar con la novia y la exesposa”. Valeria Marín

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¿Quién es el jugador que buscó a Valeria Marín?

Hasta ahora, Valeria Marín no ha revelado la identidad del futbolista profesional que la buscó por redes; sin embargo, las especulaciones entre los internautas no se han hecho esperar y ya hay varios nombres en la sección de comentarios. ¿Habría sido Piqué?

Sin embargo, también hay quienes dudan de la versión de la presentadora, pero pese a los dimes y diretes, Valeria Marín no ha vuelto a hablar sobre el tema, mientras que en redes se deja ver tranquila tras su salida de TUDN.

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