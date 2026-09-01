Novio de Tania Rincón, renuncia a TUDN para ser cantante y recibe críticas: “La sugar lo mantiene”

Lo que parecía un emotivo anuncio profesional terminó convirtiéndose en tema de debate en redes sociales. Pedro Pereyra, novio de Tania Rincón, reveló que renunció a su trabajo en TUDN tras una década para dedicarse por completo a la música. Sin embargo, la noticia provocó una ola de comentarios divididos: mientras algunos celebraron su valentía, otros se burlaron asegurando que puede darse ese lujo porque supuestamente la conductora de Hoy lo mantiene.

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Tania Rincón y Pedro Pereyra / IG: @pedropereyraf / @taniarin

¿Por qué Pedro Pereyra renunció a TUDN para convertirse en cantante?

Pedro Pereyra, novio de Tania Rincón, confirmó a través de sus redes sociales que cerró una importante etapa de su vida profesional tras trabajar durante 10 años en TUDN como productor y camarógrafo. Según explicó, tomó la decisión para perseguir un sueño que había dejado pendiente por años.

El ahora cantante recordó que su paso por la televisora le permitió vivir experiencias únicas, incluyendo coberturas deportivas de alto nivel, así como eventos internacionales que marcaron su carrera profesional.

“Renuncié a mi trabajo por perseguir un sueño. Hace 10 años entré a TUDN sin imaginar todo lo que estaba a punto de vivir. Llegué con sueños, con nervios y con muchas ganas de aprender”, escribió en su mensaje, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

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Pedro es un importante productor de televisión / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Pedro Pereyra sobre su salida de TUDN?

En su emotiva despedida, Pedro Pereyra reconoció que la decisión no fue sencilla porque la empresa representó una parte fundamental de su crecimiento laboral y personal. Incluso aseguró que muchas de las personas que conoció durante ese tiempo se convirtieron en parte de su familia.

El novio de Tania Rincón explicó que durante una década ayudó a contar historias detrás de las cámaras, pero sentía que todavía tenía pendiente escribir la suya propia. Por ello decidió enfocarse completamente en la música.

Pedro Pereyra “Durante 10 años tuve el privilegio de contar historias desde atrás de una cámara, de vivir partidos, de vivir mundiales, de vivir Juegos Olímpicos y momentos que aquel Pedro que empezó en la Universidad habría pensado imposibles. Pero mientras contaba las historias de otros, había una historia dentro de mí que seguía esperando su momento”.

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¿Cómo reaccionó Tania Rincón a la decisión de Pedro Pereyra?

La conductora de Hoy, Tania Rincón, fue una de las primeras personas en mostrar públicamente su apoyo al proyecto musical de su pareja. A través de Instagram, dedicó un mensaje lleno de cariño y admiración para celebrar el nuevo comienzo profesional de Pedro Pereyra.

Las palabras de la presentadora rápidamente llamaron la atención de los seguidores de la pareja, quienes destacaron que ambos han mostrado una relación sólida desde que hicieron público su romance.

“Mi amor eres valiente y tu tenacidad te llevará a cualquier lugar que quieras alcanzar. Soy tu porrista y fan #1. Te amo” Tania Rincón

Además de la conductora, figuras como Julián Gil, Valeria Marín, Aldo de Nigris y Luis Alberto Martínez “El Furby” también reaccionaron positivamente al anuncio y le desearon éxito en esta nueva etapa.

¿Por qué critican a Pedro Pereyra y aseguran que Tania Rincón lo mantiene?

A pesar de los mensajes de apoyo, el anuncio también generó una ola de críticas. Varios internautas cuestionaron que Pedro Pereyra abandonara una carrera estable para dedicarse a la música y aprovecharon la ocasión para lanzar comentarios relacionados con su relación sentimental.

Algunos usuarios retomaron señalamientos que ya habían surgido desde que comenzó su noviazgo con Tania Rincón, asegurando sin pruebas que el ahora cantante vive gracias al éxito económico de la conductora.



“La sugar pagando todo... futuro resuelto”

“Pues sí, te mantiene mami Tania jejeje”

Sin embargo, también hubo quienes defendieron a Pedro Pereyra y señalaron que durante años construyó una carrera propia en la televisión deportiva antes de apostar por su faceta musical. Incluso recordaron que desde 2025 ya había comenzado a dar pasos dentro de la industria de la música, aunque fue hasta este 2026 cuando decidió dedicarse por completo a ella.