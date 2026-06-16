¿Tania Rincón se vuelve a casar? Novio de la conductora revela detalles y... ¿hasta la fecha de su boda?

La relación entre la conductora Tania Rincón y el productor Pedro Pereyra podría tomar un nuevo rumbo, para bien. Ambos se han consolidado como una de las parejas favoritas del medio y esto podrían llevarlo al siguiente nivel. ¿Se viene la boda?

¿Tania Rincón sorprende con la fecha de su boda? / Redes sociales

¿Cómo inició el romance entre Tania Rincón y Pedro Pereyra?

Tania Rincón estuvo casada y por más de una década con Daniel Pérez, con quien también tuvo dos hijos. Tras su separación, comenzó un romance con Pedro Pereyra, a quien conoció en TUDN, pues ella comenzó a formar parte del canal.

Los rumores sobre un posible noviazgo comenzaron a circular en 2023. Con el tiempo, la conductora confirmó la relación y compartió algunas fotografías junto a Pereyra en redes sociales.

Un aspecto que ha sido destacado por ambos es la buena convivencia que Pedro ha logrado desarrollar con los hijos de Tania, así como la relación cordial que existe entre la conductora y su exesposo para mantener una dinámica familiar enfocada en el bienestar de los menores.

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¿Tania Rincón y su novio Pedro Pereyra planean boda? / Instagram: @taniarin

¿Tania Rincón y Pedro Pereyra confirman su matrimonio y fecha de boda?

A tres años de haber iniciado su relación, tanto Tania Rincón (señalada de presunta infidelidad) como Pedro Pereyra han dicho estar felices con su relación, y los rumores de un posible compromiso han tocado a su puerta.

Durante una reciente conversación con medios, Pedro Pereyra habló sobre el presente sentimental que vive junto a la conductora y la posibilidad de dar un nuevo paso:

Pues sí, tal vez pronto. Lo hemos platicado, no sabemos para cuándo pero sí se ha platicado. Me gustaría algo sencillo, con amigos muy cercanos. Pedro Pereyra

Por otro lado, sí afirmó que hay ocasiones en las que no se ven tan seguido, bromeando sobre la posibilidad de verla más tiempo en la tele, que en su propio hogar, algo que ha desatado debate sobre lo “sano” de su relación:

Casi no nos vemos, la veo más en la tele que en la casa, pero bien bien, bastante bien. Los dos entendemos un poco que estamos a full con eso, comprometidos con el trabajo y ya habrá tiempo para disfrutar en pareja. Pedro Pereyra

Asimismo, reconoció que tanto él como Tania procuran mantenerse alejados de los comentarios negativos que circulan en internet. Según explicó, prefieren concentrarse en los momentos que comparten juntos y en los proyectos que construyen como familia.

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¿Quién es Pedro Pereyra y a qué se dedica?

Pedro Pereyra trabaja como productor en el área deportiva de Televisa, puesto que lo llevó a conocer a Tania Rincón, para así comenzar una relación de ahora más de tres años.

Además, Pedro es hermano del futbolista profesional Jair Pereira, quien formó parte del club Necaxa hasta 2021, y que también estuvo en otros equipos de la Liga MX.

Más allá de su labor en TUDN, Pereyra también ha explorado su faceta artística como cantante. Incluso lanzó el sencillo Nadie, disponible en plataformas digitales como Spotify y Amazon Music.

Sin embargo, ha logrado consolidar una carrera exitosa dentro de TelevisaUnivision, mientras que su actividad en redes sociales es más discreta, a diferencia de Tania Rincón.

No obstante, Tania Rincón ha sido señalada por algunos presuntos “desplantes” a Pedro Pereyra, algo que fue viral en su momento.

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