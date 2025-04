Tania Rincón confiesa que le daría el ‘sí’ a Pedro Pereyra ¿Boda a la vista?

Después de casi una semana del peculiar enlace que protagonizaron en el programa ‘Hoy’, Tania Rincón y Pedro Pereyra finalmente hablaron sobre la boda simbólica que vivieron durante una dinámica del matutino.

Durante la kermés organizada por el show, la pareja contrajo matrimonio por 24 horas y ahora, tanto ellos como sus allegados han compartido sus reacciones. Todo fue revelado a través del canal de YouTube de la conductora.

Uno de los momentos más comentados fue la intervención del chef Mariano, gran amigo de Tania, quien expresó con entusiasmo que la ceremonia podría ser un adelanto de lo que vendrá:

“Esto, para mí, es un ensayo de lo que va a suceder. No sabemos cuándo, pronto o después, pero va a suceder. Esto es el ensayo de la boda de ‘Compi’ (Tania Rincón) y Pedrito. Me parece la mejor idea. Yo sí estoy muy emocionado y celebro esto como si fuera una boda real”, compartió ante las cámaras.

El responsable de organizar la inesperada ceremonia fue el juez de la kermés, Jorge Anzaldo, quien dejó claro que todo formaba parte del ambiente festivo del momento.

Tania Rincón y su novio Pedro Pereyra.

Tania Rincón admite que la ‘boda’ de kermés la emocionó

Aunque el enlace fue parte de una actividad lúdica, Tania no ocultó que el momento tuvo un impacto emocional real, sobre todo al momento de intercambiar votos:

“Yo sí me emocioné", confesó la presentadora.

Pedro Pereyra también coincidió con ella: “Yo también (me emocioné). Estaba nervioso como de: ‘Vamos a la fiesta ya’”.

La emoción fue tal que incluso Tania compartió, entre risas, los posibles destinos de su “luna de miel” de kermés:

“Me gustó mucho verte, pero ya con los votos, qué fuerte. Estuvo muy bonito. Nos vamos a ir de luna de miel a Xochimilco o a Las Estacas”, bromeó.

Tania Rincón y Pedro Pereyra sellan su amor con una ceremonia simbólica en pleno programa en vivo / Captura de pantalla

¿Una indirecta directa? Tania Rincón no descarta una boda real

En un momento más íntimo, Tania lanzó una reflexión que muchos interpretaron como un mensaje directo a su actual pareja:

“Además, ¿sabes algo? Sí es algo a lo que yo te diría sí. Prometo que me voy a aventar unos buenos votos”, expresó con sinceridad Tania Rincón. Con este mensaje dejo claro que sí se animaría a volver a casarse.

Por su parte, Pedro también se mostró dispuesto a formalizar su relación en un futuro:

“La producción de ‘Hoy’ me invitó a darle una sorpresa a Tania... No sé muy bien cómo va a estar el asunto. Estoy muy nervioso porque no estoy seguro de qué va a pasar. Nada más me dijeron: ‘Te vamos a casar con Tania... Si es real, pues está bien. Así matamos dos pájaros de un tiro”, concluyó entre risas.

Tania Rincón mantuvo una relación de más de 16 años con Daniel Pérez Farías, con quien contrajo matrimonio y tuvo dos hijos. Su separación se hizo pública en marzo de 2023, después de 11 años de matrimonio.

Tiempo después, la conductora comenzó una nueva etapa sentimental junto a Pedro Pereyra, productor de TUDN. Aunque su primer encuentro fue durante el Mundial de Qatar 2022, fue hasta diciembre de 2023 que formalizaron su relación. En mayo de 2024, Tania compartió que ya llevaban medio año como pareja.

