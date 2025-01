Entre lágrimas Tania Rincón anuncia salida de importante proyecto ¿Se va de ‘Hoy’?

Tania Rincón, reconocida conductora y figura mediática, sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de un importante proyecto al que le ha dedicado mucho tiempo pero como todo, ha llegado a su fin.

A través de las redes sociales, Rincon anunció su baja como presidenta de Peluche Caligari Femenil, el equipo campeón de la Queens League Américas. A través de un emotivo mensaje, Tania expresó el motivo detrás de esta decisión, agradeciendo a jugadoras, cuerpo técnico y aficionados por el apoyo durante esta etapa.

“Hola a todos, mis queridos amigos, a mi familia, sobre todo a mis niñas de peluche, que así les digo. Me hubiera gustado comunicarles esto de manera personal, pero dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar, y yo sumaría que el chisme tampoco se puede ocultar. Y es que esto no es un chisme, es una noticia que estoy por comunicarles”, comenzó diciendo Rincón.

Lee: Tania Rincón disfruta de unas vacaciones con Pedro, su novio, Daniel, su ex, y su nueva novia ¡Felices los 4!

Entre lágrimas, confesó: “Tomé la decisión de renunciar al cargo de presidenta de Peluche Caligari Femenil”, el motivo serían nuevas oportunidades laborales que harían que su desempeño como el rol de presidenta se vea mermado, dejando el lugar a alguien que sí se comprometa a darle tiempo de calidad al equipo como lo hizo ella.

“Peluche Caligari Femenil Merece una presidenta que está involucrada al cien por ciento en cuerpo y alma como lo hice yo en este primer split. Les soy muy sincera esta es una decisión muy difícil de asimilar y dolorosa a la vez. Fue una extraordinaria oportunidad para mí a nivel profesional y a nivel personal. Me demostré una vez más que puedo lograr cualquier cosa que me proponga aprender a cobrar un penal repitiendo y repitiendo, entrenando y entrenando y nunca darme por vencida porque la constancia y disciplina siempre traen buenos resultados, extraordinarios resultados”, dijo con voz entrecortada.

Mira: Tania Rincón aclara rumores sobre su relación tras críticas en el programa ‘Hoy’

Tania Rincón: su legado en el Peluche Caligari Femenil

Durante su gestión, Tania Rincón se destacó por su compromiso con el equipo desde el inicio de la Queens League Américas. Fue la primera presidenta anunciada para el torneo y asumió el liderazgo con entusiasmo, incluso viajando a Medellín para los tryouts y estando presente en el draft junto al entrenador Enrique Esqueda.

Rincón no solo acompañó al equipo en cada una de las 11 jornadas del torneo, sino que también fue un pilar en los playoffs y en la gran final celebrada en el Estadio Nemesio Diez, donde el Peluche Caligari se coronó campeón. Su entrega y conexión con las jugadoras, como lo expresó en su mensaje de despedida, quedarán como un testimonio de su pasión por el fútbol femenil.

“Gracias, niñas, por dejarme conocerlas más allá del fútbol. Siempre seguiré apoyando el deporte para las mujeres desde mi trinchera”, dijo, dirigiéndose a las jugadoras.

Finalmente, se despidió de todo el equipo, incluso de la afición: “Los quiero mucho, gracias por este que fue sin duda una extraordinaria aventura, que fue un reto importantísimo en mi carrera, que asumí con todo el corazón, con toda la entrega, porque este equipo merece lo mejor, merece lo mejor de cada persona que está ahí haciendo posible este equipo. Así que gracias, y nos vemos pronto.”

Te puede interesar: Tunden a Tania Rincón ¿por ignorar a Pedro Pereyra, su novio, en ‘Hoy? VIDEO

Afición dividida ante su salida

La noticia de la salida de Tania Rincón no pasó desapercibida entre la fiel afición del Peluche Caligari. Muchos seguidores expresaron su descontento en redes sociales, dejando claro el impacto que tuvo la presentadora en el equipo.

En la cuenta oficial del equipo, el mensaje de despedida hacia Rincón decía:

“¡Tania Rincón eres la mejor presidenta que cualquier equipo podría desear! Gracias por darnos la primera copa. Siempre serás del Peluche, y nosotros de ti”. Peluche Caligari, cuenta oficial.

Sin embargo, los aficionados no tardaron en expresar su tristeza:

“Se siente como si perdiéramos a una jugadora más. Gracias por todo, Tania”.

“Tania fue la mejor presidenta lo hiciste increíble “

“Sin Tania, el Peluche Caligari no será lo mismo”.

“Ella llevó al equipo a la cima, es una pena que se vaya”.

“Queeeeeeee?!?!?! Pooooor?!?!? Nooooooo, ella se preocupaba por las niñas y estaba ahí.”

“No es cierto, dime que no es cierto”

“Que no se vaya!! Paguenle más Pero que se quede”

“Ya la corrieron no manches lo único bueno y adiós”

“La única que supo hacer su chamba!!”

Mira: Tania Rincón dedica romántico mensaje a su novio por su cumpleaños: “Te amo, Pedro” ¿Habrá boda?

Nuevos retos para Tania Rincón

Aunque su salida del Peluche Caligari Femenil marca el cierre de un capítulo importante, Tania Rincón deja en claro que este no es un adiós definitivo al deporte femenil. En su mensaje, la presentadora adelantó que nuevas oportunidades laborales están por venir, aunque no dio detalles al respecto.

Mientras tanto, los seguidores del equipo confían en que el legado de Tania continuará inspirando a futuras generaciones, tanto dentro como fuera de la cancha.