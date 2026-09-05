Julio César Chávez habla del tiempo de vida que le quedaría a Yolanda Andrade, según médicos: “Me va a doler”

La salud de Yolanda Andrade ha sido fuente de preocupación para fans, amigos y colegas del ámbito. Una de sus grandes amistades es Julio César Chávez, quien parece haber “desestimado” el dictamen y pronóstico de los médicos hacia la conductora. ¿Por qué?

Julio César Chávez habla de la salud de Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Cuáles son los padecimientos y enfermedades que tiene Yolanda Andrade?

Durante los últimos años, Yolanda Andrade ha atravesado por distintos problemas de salud que han afectado de manera importante su vida cotidiana. Entre los padecimientos más delicados que enfrenta se encuentra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que provoca un deterioro progresivo del sistema nervioso.

No obstante, la conductora también ha tenido que lidiar con otros problemas médicos, como un aneurisma cerebral y neuralgia del trigémino, padecimientos que en diferentes ocasiones han requerido atención hospitalaria.

Uno de los episodios más complicados ocurrió en diciembre de 2025, cuando Yolanda Andrade tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a las dificultades de salud que ha enfrentado en los últimos años. La situación generó preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores.

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Yolanda Andrade y sus enfermedades / Redes sociales

Julio César Chávez no cree en el pronóstico de los médicos de Yolanda Andrade

Julio César Chávez habló para TVNotas sobre el delicado estado de salud de su amiga Yolanda Andrade y reaccionó al pronóstico que la conductora reveló recientemente, según el cual un médico le habría estimado aproximadamente un año y medio de vida debido a su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Durante la presentación de su serie documental Chávez vs Chávez, el exboxeador reconoció que le duele verla atravesar por este complicado momento, pero sí cree que “durará más tiempo” del que dicen los médicos:

Claro que me duele, pues es como mi hermana, la cabro*a, cómo no me va a doler. Nos va a durar mucho más, nos va a durar muchos más años. Julio César Chávez

Chávez también señaló que ha permanecido cerca de Andrade durante este proceso y que ambos mantienen una comunicación constante:

Siempre estoy con ella y hablando como hermanos, como hermanos que somos, como amigos que somos. Yo creo que primeramente Dios hay que tener fe. Julio César Chávez

Durante sus declaraciones, el excampeón incluso hizo referencia a las versiones que en algún momento relacionaron la enfermedad de Andrade con supuestas cuestiones de brujería. ¿Será que sí?

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¿Por qué aseguran que Yolanda Andrade presuntamente querría abandonar sus tratamientos?

Recientemente, Gustavo Adolfo Infante habló del estado de salud de Yolanda Andrade y destacó la fortaleza que la conductora ha demostrado mientras enfrenta sus diferentes enfermedades.

Sin embargo, el periodista señaló que, aunque Yolanda conservaría una actitud mental fuerte, físicamente estaría cada vez más debilitada. De acuerdo con sus declaraciones, la conductora estaría experimentando un considerable desgaste físico y un profundo cansancio, situación que lo llevó a afirmar que ella estaría “tirando la toalla”.

De la mente está bien, pero no del cuerpo, no le está respondiendo. Me dicen que Yolanda Andrade está muy cansada, está tirando la toalla, está hablando con su gente y les ha dicho ‘hasta aquí’. Gustavo Adolfo Infante

Por su parte, Yolanda Andrade ha reconocido en distintas ocasiones la gravedad de su estado de salud y ha señalado que enfrenta una enfermedad para la que, hasta el momento, no existe una cura.

Asimismo, la conductora ha expresado su agradecimiento por tener la oportunidad de prepararse para “despedirse”, pues considera que esta situación le ha permitido reflexionar sobre su vida y el tiempo que aún tiene por delante:

Gracias, Diosito. Y sí, gracias, porque me da tiempo para despedirme y para saber más de mi enfermedad. Yolanda Andrade

Por otro lado, Marilé, hermana de Yolanda Andrade, reveló que la conductora ya habría adquirido un nicho en la Basílica, decisión que ha sido interpretada como una forma de anticiparse a una posible despedida ante la situación de salud que enfrenta.

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