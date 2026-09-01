Conductora de matutino anuncia embarazo en plena transmisión EN VIVO: Así reaccionaron los presentes | VIDEO

Hace algunas semanas anunciaron en Hoy que un futbolista mexicano y su esposa se convertirán en padres nuevamente, en una noticia que causó emoción entre el público.

Ahora, una normal transmisión en vivo de un famoso programa matutino terminó sorprendiendo a presentes y audiencia, luego de que una querida conductora anunciara frente a las cámaras que se encuentra embarazada. ¿De quién se trata?

Conductora de programa matutino anuncia embarazo EN VIVO / Pixabay

¿Quién es la conductora de televisión que anunció su embarazo en vivo?

Se trata de Emilie Ikeda, conductora y corresponsal de NBC que terminó revelando en una emisión en vivo de Today que está embarazada.

El anuncio ocurrió el lunes 31 de agosto, cuando Ikeda, de 32 años, se encontraba sustituyendo a una de las presentadoras habituales del programa.

Ikeda aprovechó su participación en la tercera hora del programa para compartir la noticia con sus compañeros Craig Melvin y Dylan Dreyer, quienes no pudieron ocultar su sorpresa y emoción al conocer que la periodista se convertirá en mamá.

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Emilie Ikeda está embarazada / Today

¿Cómo fue el momento en el que la conductora Emilie Ikeda anunció su embarazo en vivo?

Al comenzar la conversación con sus compañeros, Emilie Ikeda adelantó que tenía algunas imágenes que resumían perfectamente cómo había pasado su fin de semana. Sin embargo, las fotografías escondían una noticia que solamente ella y su esposo, Pat, conocían hasta ese momento.

La periodista mostró imágenes en las que aparecía junto a su marido mientras ambos sostenían varias ecografías. Antes de revelar el motivo de las fotografías, explicó que sus compañeros todavía no sabían lo que estaba a punto de contarles y que, en realidad, estaba aprovechando la transmisión para darles una sorpresa:

Estoy muy emocionada y ahora estoy en la etapa en la que puedo sentir al bebé dar pataditas, ¡lo cual es milagroso! Puede que esté de mal humor. Puede que esté distraída. Puede que esté concentrada en un guion y entonces sienta que el bebé da una patada y piense: ‘Ah, es mi amiguito’. Emilie Ikeda

La respuesta más efusiva fue de Craig Melvin, quien solo gritó “ Oh por Dios ” y se levantó rápidamente para abrazar a su compañera, pues también no podía creer que ya tuviera cinco meses de embarazo.

La futura mamá también reveló que su bebé llegará al mundo en enero y compartió un curioso detalle sobre el tamaño que tiene actualmente: aseguró que ya mide aproximadamente lo mismo que un plátano.

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@todayshow Emilie Ikeda announced on the 3rd hour that she and husband Pat are expecting their first baby! Congrats, @emilieikeda! ❤️ ♬ original sound - TODAY Show - TODAY Show

¿Quién es Emilie y a qué se dedica en Estados Unidos?

Emilie Ikeda es una periodista y corresponsal estadounidense de televisión que forma parte del equipo de NBC News y ha ganado reconocimiento por sus apariciones en el programa Today, uno de los programas más importantes de la televisión estadounidense.

Antes de incorporarse a NBC, Ikeda trabajó en otros medios de comunicación y fue construyendo experiencia como reportera y presentadora.

Su carrera también incluye una etapa en FOX Sports, donde participó en coberturas relacionadas con deportes, para después incursionar hacia el periodismo general y de entretenimiento.

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