Danielle Dithurbide interrumpe Despierta para anunciar embarazo de conductora, ¡muestra ultrasonido! VIDEO

La mañana de este 25 de marzo, el programa Despierta, reconocido espacio de Televisa, sorprendió a su audiencia con un inesperado anuncio que llenó de emoción el foro. En plena transmisión en vivo, la conductora Danielle Dithurbide interrumpió la dinámica del noticiero para revelar que una de sus compañeras de Despierta está embarazada. Te contamos de quién se trata.

Despierta NMás / Redes sociales

¿Qué conductora de Despierta anunció recientemente su embarazo en vivo?

El momento ocurrió tras la sección de espectáculos, cuando Alix Aspe, una de las conductoras de Despierta, adelantó que había una noticia de última hora. Posteriormente, Danielle Dithurbide pidió reunir a todo el equipo frente a cámaras para compartir lo que describió como una noticia especial.

Con todos los conductores reunidos, Dithurbide tomó la palabra y explicó que se trataba de una noticia que llevaba semanas gestándose.

“ Vengan, tenemos que estar todos juntos como equipo para darles una noticia, ni tan de última hora, de 12 semanas ”, dijo Danielle.

Fue entonces cuando Alix Aspe confirmó la noticia: está esperando a su primer hijo. La conductora confesó que había guardado el secreto durante varias semanas y que ya no podía esperar más para compartirlo.

Va a haber un nuevo integrante en la familia de Despierta, el bebé Betanzo Aspe viene en camino. Alix Aspe

Como era natural, la noticia enterneció a todos los presentes y no tardaron en felicitar a la conductora por esta bonita sorpresa en vivo.

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Alix Aspe anuncia embarazo en Despierta / Las estrellas

¿Cómo anunciaron Alix Aspe y su esposo que se convertirán en padres?

De manera paralela al anuncio en el programa Despierta, Alix Aspe y Diego Betanzo, compartían un emotivo vídeo en sus redes sociales oficiales. En el contenido, ambos aparecían dándose un abrazo y mostrando el ultrasonido que confirmaba la noticia.

Alix sostenía también unos pequeños zapatitos, además de que ella portaba una gorra con la palabra “mom”, por su parte, Diego utilizaba una con la leyenda “dad”, generando cientos de reacciones en comentarios.

La publicación venía acompañada del siguiente mensaje: “ Baby Betanzo coming soon!! ”.

Varias celebridades reaccionaron a la publicación, tanto actrices como conductoras se unieron a la celebración. Algunas de ellas fueron: Angelique Boyer, Valeria Marín, Adamari López, Barbara Islas, entre muchas otras.

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¿Quién es Alix Aspe?

Alix Aspe es una conductora y presentadora mexicana que se ha consolidado como uno de los rostros jóvenes de Televisa.

Con el tiempo, su desempeño en el famoso programa de Telemundo, La mesa caliente, la llevó a integrarse a Despierta, el noticiero matutino de Televisa, donde se convirtió en una de las figuras recurrentes del programa.

Además de su trabajo en noticias, Alix Aspe amplió su presencia en la televisión al integrarse a Cuéntamelo ya!, un programa enfocado en el entretenimiento y la cultura pop.

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