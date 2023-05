¡Alix Aspe sale de La Mesa Caliente! No le renovaron el contrato, ahora quieren a Paty Navidad

Alix Aspe laboró durante ocho años en Telemundo, no obstante sorprendió a sus seguidores con la noticia.

Nuevamente, Telemundo da de que hablar y es que los cambios en sus programas no terminan a la lista de conductores despedidos se une Alix Aspe.

Así es la mexicana de La Mesa Caliente no logró renovar su contrato en la televisora en donde trabajó ocho años.

Fue por medio de redes sociales que compartió la triste noticia, informó que ya no renovaron su contrato, pese a ello confesó que se siente tranquila, ya que sabe que esas cosas son más comunes de lo que se cree:

“Ustedes han sido testigos que las últimas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en La Mesa Caliente, ni en Telemundo. Como bien saben esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo”, relató.

No obstante, la mexicana no logró despedirse de todos sus compañeros, puesto que la noticia se reveló en pleno martes y dicho día no se tenía contemplado que todos los integrantes se presentaran.

El elenco de La Mesa Caliente se encuentra en espera de una nueva conductora que supla a Alix Aspe / Instagram: @alixaspe

Pese a ello, la joven agradeció la oportunidad: “Estoy bien, estoy segura, estoy muy ilusionada por todo lo que viene. Con más ganas de comerme el mundo y llegar a mi máximo potencial. Después de ocho años en Telemundo valoro cada experiencia y cada aprendizaje. Los quiero siempre”.

Aspe trabajó para Telemundo por alrededor de ocho años / Instagram: @alixaspe

¿Paty Navidad ingresará a Telemundo?

En ese contexto, en la más reciente emisión de Chisme No Like dieron a conocer que la producción ya tiene planeado el reemplazo de Alix Aspe, quien era la única mexicana en el programa, se trata de Paty Navidad.

Quien según los conductores es la perfecta candidata que buscan convencer para que se una al elenco, ya que aseguran lograría que la audiencia mexicana simpatice más con ella.

Y es que aunque Alix es mexicana, Ceriani señaló que no es muy conocida como Navidad.

No obstante, al momento no han confirmado nada.