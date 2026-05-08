¿Mónica Castañeda grave? Preocupa en transmisión de Ventaneando: presenta malestares y entra el servicio médico

Mónica Castañeda se sintió mal en plena emisión del programa Ventaneando, ¿qué le pasó a la conductora? Los usuarios de redes sociales comentan que ya le pegó la edad, te contamos todos los detalles.

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Mónica Castañeda enciende las redes tras sentirse mal en Ventaneando. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Mónica Castañeda en Ventaneando?

Durante la transmisión de Ventaneando de hoy viernes 8 de mayo, la conductora Mónica Castañeda comentó en pleno programa que comenzó a sentirse mal mientras se desarrollaba la emisión. Además, explicó que experimentó varios síntomas de manera repentina, lo que llamó la atención de sus compañeros en el foro.

“Tanta emoción del día que sentí como calor, frío, sudor, mareo, desguanzamiento”, mencionó la presentadora frente a las cámaras, por lo que los servicios de emergencia acudieron a auxiliarla y tomarle la presión para corroborar que no se trataba de algo grave.

En medio de la conversación, algunos integrantes del programa gritaron: “¡Vamos a ser tías!”, comentario al que la conductora respondió de inmediato: “No, no hay manera”. Aunque tampoco se dio a conocer que le pasó a la presentadora.

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Mónica Castañeda preocupó al público tras presentar malestar durante una emisión de Ventaneando. / Redes sociales

¿Mónica Castañeda está en plena menopausia?

Luego de que Mónica Castañeda se sintió mal, usuarios de redes sociales comenzaron a relacionar los síntomas con la menopausia. En los comentarios, internautas señalaron que algunas de las molestias descritas por la conductora suelen presentarse durante esa etapa, aunque la conductora no ha confirmado que esté pasando por esta etapa. Entre los comentarios se destacan:



“Se llama menopausia y eso es por el titipuchal de años que nos cargamos”

“Se llama menopausia”

“Es la menopausia, esos síntomas inconfundibles”

“La menopausia”.

De acuerdo con MedlinePlus, la menopausia es el momento en la vida en el que una mujer deja de menstruar y ya no puede quedar embarazada. Esta etapa se confirma cuando han pasado 12 meses consecutivos sin período menstrual. El proceso previo se conoce como transición menopáusica o perimenopausia, y suele comenzar alrededor de los 40 años, aunque puede iniciar antes y extenderse durante varios años.

También señala que entre los síntomas más comunes se encuentran:



Cambios en los períodos menstruales

Sofocos

Sudoración nocturna

Problemas para dormir

Cambios de humor

Sequedad vaginal

Molestias urinarias.

Los sofocos son descritos como una sensación repentina de calor en la cara, el cuello y el pecho, acompañada en algunos casos de sudoración.

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Mónica Castañeda comentó en vivo que comenzó a sentir mareo, calor y sudor. / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Mónica Castañeda?

Mónica Castañeda no tiene hijos. En otra emisión del programa, habló sobre la decisión de no convertirse en madre y compartió parte del proceso personal que vivió para llegar a esa conclusión. La conductora explicó que durante mucho tiempo reflexionó sobre las expectativas sociales relacionadas con el matrimonio y la maternidad, especialmente después de haber pensado en formar una familia.

“Fue complejo porque en el camino estás rodeada de tu familia y seres queridos, y hay un momento donde sí dudas”, expresó la periodista, que también contó que cuando decidió casarse, una de sus intenciones era convertirse en madre, aunque con el paso del tiempo comenzó a cuestionarse si realmente era un deseo propio o una idea influenciada por la presión social.

Aunque, reveló, “hubo un momento donde dije: ‘Sí, sí quiero ser mamá’”. Sin embargo, explicó que después de cancelar sus planes de matrimonio empezó a sentirse incómoda con los comentarios constantes sobre cuándo encontraría pareja y tendría hijos. Ante ello, decidió acudir a terapia para entender lo que realmente quería para su vida. “La terapeuta me ayudó a entender lo que quería y lo que no en mi vida”, puntualizó la conductora de Ventaneando.

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