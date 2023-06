Mónica Castañeda critica a Apio Quijano y conductores de Ventaneando le recuerdan su escándalo

Aunque Mónica Castañeda criticó a Apio Quijano por armar un zafarrancho con la prensa, sus compañeros de Ventaneando le recordaron el escándalo que protagonizó con la hija de Olivia Collins.

Este jueves en Ventaneando, los conductores hablaron sobre el zafarrancho que protagonizó Apio Quijano con la prensa para evitar hablar de la polémica de su hermana Federica, con Consuelo Duval.

Mónica Castañeda fue la conductora que criticó la actitud del integrante de Kabah al no pararse con la prensa para hablar del tema.

A Mónica le molestó el hecho de que Apio Quijano haya usado sus redes sociales para quejarse del trato de la prensa al decir, “Al terminar la presentación se juntaron los medios, me querían hacer entrevistas. Esta vez no tenía el tiempo y les dije que no puedo darles entrevista. El caso es que al tratar de salir del lugar se abalanzaron contra mí y entonces eso se hizo un desastre, hubo accidentados, yo me asusté muchísimo la verdad fue una cosa terrible. Respeten cuando uno no quiere dar entrevistas”.

Apio Quijano se quejó del zafarrancho con la prensa / YouTube: Ventaneando

“Por Dios, Apio Quijano tienes más talento que esto de decir ‘ay estaba en empujones, me estaban agrediendo’, ¡por favor! Eran cuatro reporteros y 40 personas que lo protegían”, dijo Mónica para expresar su descontento.

Pero Ricardo Manjarrez refutó comentando, “la verdad siempre que le pedimos una entrevista la da”.

“Yo te voy a decir algo, los eventos tienen que estar mejor organizados en ese sentido”, dijo la conductora bastante molesta.

“Si una vez fue pateada, acuérdate… dislocado el cuello”, recordó Pedrito sobre la cobertura de Mónica.

“Yo funciono como en el metro, cuando van para un lado, yo fluyo con mis compañeros, ‘me voy, me voy’”, respondió ‘La Casta’ para finalizar el momento.